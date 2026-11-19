Diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) arremetieron contra la ministra de Salud, May Chomali, luego de que el Senado rechazara una indicación del Ejecutivo sobre terapias hormonales, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

Los parlamentarios incluso no descartaron una acusación constitucional contra la autoridad, quien —según dijeron— se habría comprometido a reunir los votos para aprobar la enmienda, la cual prohibía el financiamiento público de terapias hormonales y cirugías de afirmación de género en menores de 18 años.

Durante la votación, la indicación recibió un doble empate con 21 votos, para luego ser rechazada en la tercera votación.

Bajo ese contexto, el diputado Pier Karlezi afirmó: “Hoy (miércoles) en el Senado se rechazó la indicación propuesta por el Gobierno para no hormonizar menores de 18 años. Esto fue un compromiso adoptado por la ministra Chomali con los diputados. Pedimos que esta indicación se presentara en la Cámara de Diputados; no se hizo. Se aseguró que se iba a aprobar en el Senado; no se aprobó”.

“Ministra, quedan varias partes del compromiso que se tomó y le habíamos dado un plazo; ese plazo se acaba de cortar porque, lamentablemente, las confianzas se quebraron. Usted tiene que cambiar todos los reglamentos y derogar los decretos que se comprometió a derogar de aquí a la primera quincena de diciembre; si no, nosotros como Partido Nacional Libertario empezaremos a tomar las medidas políticas que corresponda“, emplazó.

Y continuó diciendo: “Ministra, su compromiso es que en este gobierno no se hormonizará a ningún menor de 18 años. Al primer hormonizado que veamos, nosotros la vamos a acusar constitucionalmente; no le quepa la menor duda, el que avisa no traiciona”.

En esa línea, la diputada Gloria Naveillán reiteró que “la ministra Chomali tomó un compromiso personal con los diputados de que no se iban a hormonizar más niños durante este gobierno. Tomó el compromiso personal de sacar los decretos que permitían esta hormonización en menores de 18 años”.

“Esto no se está cumpliendo porque el gobierno ni siquiera ha sido capaz de tener los votos de sus diputados y senadores para esto. Seamos claros, ministra Chomali, usted tomó un compromiso con los diputados de que esto en el Senado se aprobaba; no se ha logrado. Si acá se hormoniza un solo niño menor de 18 años, lo siento en el alma, ministra, pero aquí va a haber consecuencias políticas”, advirtió.

Y se lo decimos fuerte y claro desde el Partido Nacional Libertario. No estamos mandando del recabo con nadie. No estamos diciendo las cosas por debajo. Las estamos diciendo de frente, como siempre lo hemos hecho.

Por su parte, el diputado Hans Marowski también apuntó contra la secretaria de Estado, señalando que se había comprometido, pero que “hoy nos encontramos con quien ni siquiera fue capaz de conseguir los votos para aprobar su propia indicación”.

Y agregó: “Las palabras tienen consecuencias; usted no puede comprometerse con el Congreso y después simplemente mirar para el lado. Desde el Partido Nacional Libertario le vamos a exigir que cumpla; no queremos más promesas ni más explicaciones, queremos hechos y garantías concretas. Y que quede muy claro: si se incumplen estos compromisos otra vez, se mantienen estas prácticas con financiamiento público; vamos a perseguir todas las responsabilidades políticas que correspondan, incluida una acusación constitucional si existieran los fundamentos.

Con los niños no se juega, ministra, y la palabra de una ministra de Estado se cumple.