Ayer miércoles el Banco Central dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 1,1% en el trimestre julio-septiembre frente al mismo período de 2025.

Dicha cifra fue mayor al descenso de 0,8% al que apuntaba el más reciente Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec).

En este contexto, el mercado está ajustando nuevamente las expectativas para el crecimiento en Chile de 2026.

En conversación con Radio Pauta, el economista y coordinador macroeconómico del CLAPES UC, Hermann González, aseguró que “este año es muy probable que la inversión termine cayendo, y eso tiene que ver en parte con, precisamente, la discusión del Proyecto de Reconstrucción”.

“Lo que estamos viendo es que, en algunos casos, llevó a la paralización de decisiones de inversión a la espera de que se concrete este proyecto y de que se implementen las medidas proinversión que tiene la iniciativa. Por lo tanto, eso debiera ocurrir el próximo año”, añadió.

Del mismo modo, recalcó que “por otro lado, uno ve —y aquí una señal más con indicadores más blandos, más cualitativos— que la confianza en general en la economía, tanto de los consumidores como de los empresarios, no está repuntando. De hecho, en octubre hay una caída bien importante en los indicadores de confianza”.

“Pienso que cuando las empresas ven que la demanda está débil —porque eso es lo que muestran también los datos de ayer, que la demanda no está dinámica, que no están vendiendo lo suficiente—, es muy difícil comprometer planes de inversión en ese contexto”, agregó González.

Finalmente, apuntó que “entonces, yo creo que hay una combinación de espera de las iniciativas que se estuvieron tramitando este año, como también una visión de que la demanda está débil y, por lo tanto, no sería apropiado todavía embarcarse en esos proyectos de inversión”.