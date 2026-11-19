El Presidente José Antonio Kast defendió el trabajo de los ministros de Hacienda y de Agricultura, Jorge Quiroz y Jaime Campos, respectivamente, ante la arremetida de la oposición en contra de ambos.

“Me va a disculpar, pero yo veo avances. ¿En qué está el ministro Quiroz? Debatiendo el presupuesto. ¿Cómo le ha ido el ministro Quirós en la discusión del presupuesto? Bien, vamos avanzando. ¿Pueden haber diferencias con la oposición? Efectivamente. ¿En qué discusión del presupuesto? En todos los años que ustedes han seguido esta discusión, no han habido discusiones con la oposición”, planteó el Manmdatario.

En el caso del titular de Hacienda, el PPD anunció que presentará interpelación en su contra, apuntando a la situación económica y laboral del país. En cambio, a Campos se le ha exigido disculpas públicas por sus dichos respecto a la exportación de frutas.

Además, agregó: “Si algún parlamentario quiere hacer un punto en concreto, está muy bien que lo haga. ¿Qué está haciendo el ministro Campos? Abriendo mercados. Abriendo mercados, precisamente, para nuestra fruta. Ayer ustedes nos acompañaron en la abertura de la venta de las cerezas. Algunos se concentran en detalles”.

“ Nosotros nos concentramos en lo grande. Algunos se concentrarán en un robot. Nosotros nos concentramos en las familias que van a tener trabajo en Chile, porque vamos a exportar más cerezas”, complementó el Mandatario.

El Presidente aseguró, además, que “si alguien quiere destacar una situación puntual, siempre lo va a poder hacer. Viva la libertad. Pero nosotros estamos ocupados de lo importante. Trabajo, inversión para Chile. Si alguien quiere quedarse en una discusión menor, que lo haga. Nosotros, vuelvo a insistir, estamos trabajando para Chile, para que haya mejor trabajo, más trabajo, mayor inversión”.