El expresidente Gabriel Boric participará en la primera Cumbre de París contra la Oligarquía Internacional.

La iniciativa, que busca establecer las bases para una nueva plataforma internacional de cooperación contra la concentración del poder económico, tecnológico y mediático, se llevará a cabo en el Théâtre de la Concorde este sábado 21 de noviembre a partir de las 11:00 horas. El exmandatario participará como orador en la ceremonia de clausura, que será entre las 19:30 y las 21:30 horas.

Entre los temas a abordar está el rol de la inteligencia artificial y la democratización del conocimiento, junto con el análisis de la concentración de las tecnologías de inteligencia artificial en grandes empresas. También se hablará de las tributaciones de las grandes fortunas e impuestos a los superricos.

La cumbre reunirá a intelecturales, políticos, académicos, premios Nobel, periodistas y activistas para “contribuir al debate y explorar vías concretas para contrarrestar la concentración de poder, conocimiento y riqueza”, señalaron desde el equipo de Boric.

Además, es impulsada por el economista francés Gabriel Zucman y organizada por el Observatorio Fiscal Internacional, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), PSE Stone Center, centro vinculado a la Paris School of Economics, especializado en desigualdad económica, y la Municipalidad de París.

Junto a ellas, aparecen como entidades de apoyo la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y el Global Fund for a New Economy.

Entre los participantes, además del expresidente Boric, se encuentran los Premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo; los economistas especializados en desigualdad y tributación de la riqueza, Thomas Piketty y Gabriel Zucman; la economista especializada en desarrollo y desigualdad, Jayati Ghosh; las referentes en el debate sobre poder económico, medios y democracia, Naomi Klein y Julia Cagé; y académicos especializados en economía política y democracia, Isabella Weber y Pierre Rosanvallon, entre otros.