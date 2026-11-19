La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra Codelco por presuntos incumplimientos en las medidas de control de emisiones de material particulado en la División Ministro Hales, ubicada en Calama, Región de Antofagasta.

La decisión, informada este jueves, expone a la estatal a la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la clausura o multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada infracción, según consignó La Tercera.

Los cargos surgieron tras fiscalizaciones y siete denuncias ciudadanas presentadas entre 2021 y 2024.

El primero apunta a la operación del chancador primario sin el sistema de filtro de mangas exigido y con una eficiencia de reducción de emisiones inferior al 75% comprometido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

El segundo cuestionamiento se relaciona con la falta de aplicación de bischofita en sectores inactivos del botadero de estériles durante 2023 y 2024, medida destinada a reducir la erosión provocada por el viento. La SMA también detectó ausencia de registros que acrediten su ejecución entre 2023 y 2025.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, señaló que “Calama es una zona declarada saturada por material particulado respirable, por lo que el cumplimiento estricto de las medidas de control de emisiones es fundamental para resguardar la salud de la población”.

Tras conocer los cargos, Codelco informó que está revisando los antecedentes de la resolución. “La Corporación analizará los cargos y, si corresponde, presentará oportunamente los antecedentes y argumentos necesarios en el marco del procedimiento, manteniendo una disposición de plena colaboración con la autoridad”, sostuvo.