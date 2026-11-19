La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas en 10 regiones del país.

El fenómeno está asociado a una inestabilidad atmosférica y se registrará durante la mañana y la noche de este jueves 19 de noviembre.

¿Dónde podría haber tormentas eléctricas?

De acuerdo a Meteorología, se verán afectadas las siguientes zonas:

Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera

Metropolitana: Valle, precordillera y cordillera

O’Higgins: Precordillera y cordillera

Ñuble: Valle, Precordillera y Cordillera

Biobío: Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera

La Araucanía: Litoral, cordillera de la Costa, valle, pradera y cordillera

Los Ríos: Litoral, cordillera de la costa, valle, pradera y cordillera

Los Lagos: Cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera, litoral interior, cordillera austral y Patagonia Subandina

Aysén: Litoral Interior Norte, cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte, cordillera Austral Sur y Patagonia Subandina Sur

La DMC indicó que con la emisión de un aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Recomendó a la población mantenerse informada si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.