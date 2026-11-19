La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas en 10 regiones del país.
El fenómeno está asociado a una inestabilidad atmosférica y se registrará durante la mañana y la noche de este jueves 19 de noviembre.
¿Dónde podría haber tormentas eléctricas?
De acuerdo a Meteorología, se verán afectadas las siguientes zonas:
- Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, cordillera
- Metropolitana: Valle, precordillera y cordillera
- O’Higgins: Precordillera y cordillera
- Ñuble: Valle, Precordillera y Cordillera
- Biobío: Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- La Araucanía: Litoral, cordillera de la Costa, valle, pradera y cordillera
- Los Ríos: Litoral, cordillera de la costa, valle, pradera y cordillera
- Los Lagos: Cordillera de la Costa, valle, precordillera, cordillera, litoral interior, cordillera austral y Patagonia Subandina
- Aysén: Litoral Interior Norte, cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte, cordillera Austral Sur y Patagonia Subandina Sur
La DMC indicó que con la emisión de un aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
Recomendó a la población mantenerse informada si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
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