El Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente una demanda presentada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y condenó a la Productora de Eventos Transistor SpA a pagar una indemnización por utilizar obras musicales sin autorización ni pago de los respectivos derechos de autor.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, en la sentencia, la jueza Lilian Lizana Tapia estableció que la productora infringió la Ley de Propiedad Intelectual durante el festival Rockout, realizado el 10 de noviembre de 2022 en el Estadio Santa Laura, y el concierto de Bring Me The Horizon, efectuado el 12 de diciembre del mismo año en el Teatro Coliseo.

El tribunal determinó que la empresa deberá pagar el 8% de los ingresos por venta de entradas, descontado el IVA, por concepto de derechos de autor, más el 50% del monto correspondiente a derechos conexos.

La indemnización definitiva será calculada durante la etapa de cumplimiento del fallo, sobre la base de la recaudación informada por Punto Ticket.

“La ejecución musical sin la autorización respectiva tiene el efecto de privar a los artistas, representados por la Corporación demandante, de obtener la remuneración que el otorgamiento de dicha autorización les hubiere reportado”, señala la resolución.

Además, la justicia condenó a la productora al pago de una multa de 10 UTM a beneficio fiscal, junto con los intereses y reajustes correspondientes a las sumas adeudadas. También ordenó confeccionar y entregar las planillas con las obras musicales ejecutadas durante los espectáculos.

Sin embargo, el tribunal rechazó la demanda respecto del concierto de Charles Ans – Invitado Altavoces, programado para septiembre de 2022, luego de establecer que el evento fue cancelado y que, por lo tanto, no existió ejecución musical que justificara el cobro.

Finalmente, la sentencia descartó ordenar la suspensión del uso del repertorio de la SCD en futuros eventos, debido a que no existen antecedentes que permitan acreditar que la productora haya persistido en la conducta infractora.