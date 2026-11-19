Anthropic concretó la mayor salida a bolsa de la historia. La desarrolladora del modelo de inteligencia artificial Claude fijó el precio de su oferta pública inicial (IPO) en US$ 83 por acción y vendió 980 millones de títulos, con lo que recaudó cerca de US$ 81.300 millones.

Sus acciones comienzan a transarse este jueves en el Nasdaq bajo el código ANT.

Con esta operación, la compañía superó a SpaceX, que en junio había recaudado US$ 75.000 millones en su debut bursátil, la mayor IPO registrada hasta ahora. Ambas operaciones quedan muy por sobre el récord anterior, los US$ 29.400 millones que levantó Saudi Aramco en 2019.

Anthropic supera a SpaceX y establece un nuevo récord en Wall Street

La comparación, sin embargo, tiene un matiz. Considerando la opción de sobreasignación, que permite a los bancos colocadores vender acciones adicionales, SpaceX llegó a recaudar más de US$ 85.000 millones.

En el caso de Anthropic, los bancos tienen un plazo de 30 días para adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales, lo que, de ejercerse al precio de colocación, elevaría el total por sobre los US$ 93.000 millones.

El precio quedó por sobre el rango de entre US$ 70 y US$ 78 por acción que la empresa había fijado a comienzos de mes, y el número de acciones también aumentó respecto de los 825 millones planteados inicialmente, en medio de una demanda que superó varias veces la oferta disponible.

Anthropic alcanza una valoración cercana a US$ 1,5 billones

Con este precio, el mercado valoriza a Anthropic en torno a US$ 1,5 billones, por sobre los US$ 1,4 billones que se manejaban antes de fijar el precio.

De los 980 millones de acciones vendidas, 956,4 millones corresponden a títulos emitidos por la propia compañía y el resto a ventas de accionistas existentes, cuyos recursos no irán a la empresa.

La colocación fue liderada por Goldman Sachs y Morgan Stanley, y su cierre está previsto para este viernes 20 de noviembre.

El apetito de los inversionistas se explica en parte por el explosivo crecimiento de sus ventas. Según el prospecto presentado ante el regulador estadounidense, Anthropic registró ingresos por US$ 16.300 millones en el primer semestre de 2026, frente a poco más de US$ 1.000 millones en igual período del año anterior.

Sin embargo, la empresa anotó una pérdida neta de US$ 80.700 millones en el mismo período. Según el documento, cerca de US$ 72.000 millones correspondieron a ajustes contables sin impacto en caja, vinculados a notas convertibles e instrumentos de financiamiento.