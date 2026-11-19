La Tesorería General de la República (TGR) y la Comisión Ingresa entregaron un primer balance por la aplicación de las facilidades para el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) que ha llevado a cabo durante este 2026.

El tesorero Hernán Nobizelli comentó que durante el primer mes de vigencia de las facilidades de pago —que están incluidas en la Ley de Reconstrucción— se reportó la suscripción de 4.625 nuevos convenios de CAE, con una recaudación que llega a $947 millones.

Además, considerando el proceso anterior a la aplicación de las nuevas facilidades de pago contenidas en la megarreforma, la cifra total asciende a $150.440 millones.

Facilidades de pago del CAE: ¿Cuáles son?

Desde la Tesorería recordaron que las facilidades están dirigidas a deudores que mantienen su crédito moroso, cuya garantía estatal ya fue pagada a los bancos por el Estado y actualmente se encuentran en proceso de cobro por parte de la entidad.

El procedimiento tiene dos vías de regularización, las que dependen de la situación del deudor. Quienes tienen dos o más cuotas impagas en los bancos deben reprogramar a través de la Comisión Ingresa, mientras que aquellos cuya garantía estatal ya fue pagada, pueden hacerlo directamente en el sitio web de la TGR.

La institución informó que quienes estén interesados en ponerse al día con la deuda tienen plazo máximo para hacerlo hasta el 15 de enero de 2027, mediante un convenio de pago con la Tesorería hasta en 48 cuotas mensuales.

La TGR y la Comisión Ingresa hicieron un llamado a los más de 570.000 deudores del CAE a revisar las condiciones de pago.

El director ejecutivo de Comisión Ingresa, Tomás Bayón, detalló que hay más de 71.000 deudores del CAE morosos en bancos que pueden ponerse al día. Esto se hace pagando como pie una sola cuota sin intereses moratorios ni gastos de cobranza.

Durante el primer mes de la megarreforma, más de 17.000 deudores han visitado la plataforma para hacer el trámite. Bayón indicó que de ese total, 5.651 ya aceptaron las condiciones del beneficio y 3.805 pagaron la cuota necesaria para iniciar la regularización. Las cifras implican una recaudación cercana a los $182 millones.