“Cuando salga el sol me recupero, cuando salga el sol me recupero…”.

Rita Monsalves lo repetía mientras tiraba de la cuerda para ayudar a su compañera, adolorida, a subir por un empinado tramo de roca. Le ardían los pulmones al respirar.

Los chalecos de lana y las parkas empapadas apenas las protegían del frío. Las chilenas que estaban creando historia como la primera expedición completamente femenina del país llevaban más de quince horas de ascenso y habían fijado una hora límite para regresar. Necesitaban que el clima mejorara para alcanzar la cumbre y comenzar el descenso antes de que oscureciera.

A más de 6.500 metros de altura, de pronto las nubes se despejaron y dejaron ver la cima. Después de varios días de tormenta, ese momento les permitió continuar el ascenso. Ellas lo llamaron “el milagro del Aconcagua”.

De regreso en Chile, las recibieron con aplausos y reconocimientos. Pero el entusiasmo duró poco. Con el tiempo, la atención se concentró en otras expediciones y la suya comenzó a caer en el olvido.

Lucía Rojas comenzó en el montañismo en 1975, durante un paseo por el Cajón del Maipo con su hermana y su cuñado. En la cima de un cerro encontraron un testimonio de cumbre. Manuel Astorga, presidente del Club Andino Trotadores de La Reina, le explicó que se trataba del registro con nombre, fecha y condiciones del ascenso que los montañistas dejan y otros recogen como prueba de haber llegado. La invitó a integrarse al club y le habló de su proyecto de llevar una expedición de mujeres al Aconcagua que no se concretó. Ocho años más tarde, Lucía lo retomó: “La idea era subir el Aconcagua solas y demostrar que se podía hacer la ascensión sin la necesidad de que un hombre esté al lado organizando, diciendo o haciendo”, explica hoy.

Narda Wuth y Lucía se conocieron a los 12 años en la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes). Lucía cuenta quesu madre pensaba que el montañismo era un deporte poco femenino; su padre, en cambio, insistió en inscribirla para que aprendiera a desenvolverse sola. “Mi papá decía: cuerpo sano, mente sana”, recuerda. Años después, Lucía se convirtió en profesora de Educación Física.

El padre de Narda compartía esa convicción sobre la importancia del deporte.

Otras llegaron a la montaña a través de Claudio Lucero, “el maestro”, a quien veían como una figura paterna. Magaly Campos conoció al montañista en el liceo, cuando invitó a los estudiantes a una caminata al Manquehue; ahí compartió con Rita Monsalves. Juntas llegaron a ser dirigentes del Club Andino Mañke, hasta entonces solo de hombres.

El proyecto de una expedición femenina al Aconcagua comenzó a tomar forma cuando Lucía reunió a un grupo de instructoras de montaña. Al principio solo Lucía tenía formación técnica. “Después fuimos las dos”, explica Narda, “luego llegaron otras, entre ellas Julia Meza”, quien sería la jefa de la expedición. Se sumaron Clotilde Bravo y Haydée González, ambas de Talca, y luego tres alumnas: Rita, Magaly y Elizabeth Castro.

Lucía recuerda una frase de Julia: “Lo más difícil era juntar a varias mujeres que se pusieran de acuerdo y lograran hacer todo lo que se propusieran. Esa fue la principal cumbre”.

Hasta entonces, apenas se conocían. Se habían encontrado en viajes organizados por la Federación de Andinismo de Chile (Feach), pero fue durante la preparación para el Aconcagua cuando se hicieron amigas, al mismo tiempo que intentaban conseguir financiamiento, una tarea que les tomó más de un año. Incluso organizaron un concurso de belleza para reunir fondos. Ganó Rita, la más alta del grupo, de cejas finas y oscuras, piel tostada y ojos turquesa. También hicieron fiestas a beneficio en el Cuerpo de Socorro Andino y, después de cada entrenamiento, vendían abarrotes.

“A nosotras no nos ayudó nadie”, dice Narda, que aún se ríe al recordar el aporte de un auspiciador. “Salía en el diario: ‘Las ayudó Ambrosoli’. ¿Y qué nos dio Ambrosoli? Dos kilos de dulces de miel de los que no come nadie”.

Pero la mayor dificultad fue conseguir el respaldo de la Feach. “No nos quería dejar ir al Aconcagua. ¡Nuestra propia Federación! Recibimos más apoyo de la de esquí”, recuerdan Lucía y Narda. Según ambas, la institución concentraba sus esfuerzos en una expedición masculina al Everest. “Si nosotras subíamos, los íbamos a opacar”, comenta Narda con tono de burla.

El respaldo llegó después de que Julia Meza, la jefa de la expedición, enviara una carta a la entonces Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder). Lucía vincula esa ayuda con el contexto político de la época. “En 1978 estuvimos a punto de ir a guerra con Argentina”, recuerda, en alusión al conflicto del Beagle. “Pinochet, como militar, consideraba el deporte de montaña como estratégico”. El montañista Rodrigo Jordán coincide: “En el momento de la dictadura se fomentaron los llamados deportes estratégicos, que eran de montaña y de náutica”.

Narda recuerda ese capítulo con incomodidad: “Nos utilizaron mucho. Salíamos al lado de Pinochet, como diciendo ‘aquí está todo bien, miren cómo practican deporte las mujeres’”. Rita y Magaly, en cambio, no lo sienten igual. “Nosotras andábamos tocando puertas y donde nos abrieran, bienvenido sea”, resumen.

Antes de partir, debieron superar los chequeos médicos exigidos por el Comité Olímpico. A Narda le dijeron que presentaba problemas cardíacos. Una alumna suya que trabajaba en la Unidad Aeroespacial de la FACh hizo gestiones para que rindiera las pruebas físicas de los pilotos. Con el informe favorable en la mano, volvió donde el médico que le había negado la autorización. “Vengo a buscar mi pase, me lo tiene que dar altiro”, recuerda haberle dicho con tono desafiante.

“Contra viento y marea, nosotras íbamos a ir, y fuimos”, dicen orgullosas.

También debían responder a quienes dudaban de sus logros. “Todo lo que han hecho ustedes es porque van apoyadas de hombres”, les decían. Viajar solo entre mujeres también les abría una ventaja que echaban de menos en las expediciones mixtas. “Una no tiene privacidad. Tú vas al baño y todos están mirando. Entre puras mujeres es mucho más grato, otro tipo de confianza, otro tipo de conversaciones. Entre mujeres, una se siente más libre”, dice Lucía.

Conseguir cobertura de prensa también les costó: “Fuimos a los diarios, teníamos que llevar flores para que nos pescaran. No nos daban ni la hora”. La excepción fue Juan Esteban Lastra, de Las Últimas Noticias. Cerca de un año antes de la expedición, Julia Meza llegó a su oficina con claveles: “Estamos subiendo un cerro de 3.000 metros, porque nos estamos preparando para el Aconcagua”. Desde entonces, él les siguió la pista en cada salida.

Se preparaban en la YMCA y hacían ascensos en los cerros de la zona central. Solo en la etapa final, la federación les permitió sumarse en paralelo a las sesiones de entrenamiento del grupo de hombres que se alistaba para una expedición al K2, la segunda montaña más alta del planeta.

El 23 de enero de 1983, las ocho andinistas iniciarían la expedición al Aconcagua. Eligieron la ruta Normal, menos exigente que la del Glaciar de los Polacos. “Era más seguro lograrlo; de hecho, eso queríamos. Los Polacos tenía un poco más de dificultad y era agregarle un peso más”, recuerda Rita.

En los primeros metros del Aconcagua solo usaron blue jeans y chalecos de lana tejidos por Rita, quien era diseñadora de moda. “Yo les hacía primera, segunda capa, guantes de tela y polainas”, cuenta ella. El equipo, aseguran, era precario en ese tiempo. “Yo al principio salía con bototos de seguridad, los que vienen con fierros adentro, o sea, se nos congelaban los pies”, recuerda Narda.

Reservaron las parkas de pluma que les entregó la Digeder para la altura. Más tarde descubrirían que su calidad no era la esperada: al entrar en contacto con la nieve, la humedad atravesaba la tela y empapaba las capas de ropa interiores y convertía cada prenda en más peso para ellas.

Cocinaban en pequeños anafres las cajas y tarros de comida preparada. Pero casi no se alimentaban: “Todo eran kilos extras. El equipo y la ropa eran muy pesados. Además, con la altura no te da mucha hambre”, explican. El cuerpo se obliga a gastar toda su energía en adaptarse a la falta de oxígeno.

Cuentan que la única persona del montañismo que apostó por ellas fue Claudio Lucero. Él las invitó un día a su casa, donde repasaron el recorrido con detalle. “Tomó las diapositivas y nos mostró fotos. Fue duro con nosotras. En el sentido de que nos exigía”, relata Lucía.

El 28 de enero se dedicaron a hacer el primer recorrido de reconocimiento gracias a un mapa que les dibujó. Durante casi dos semanas subieron por la ruta Normal, de campamento en campamento: de Plaza de Mulas, a 4.200 metros, hasta Nido de Cóndores, y de ahí al refugio Berlín, a casi 6.000. Cargaban más de 20 kilos cada una y, para aclimatarse, subían y volvían a dormir más abajo. Berlín era una cabaña de madera encajonada para resistir el viento, donde apenas cabían cuatro personas sentadas.

En el camino, el grupo se fue reduciendo. Clotilde y Haydée, agotadas, no volvieron a ascender desde Nido de Cóndores. En el primer ataque a la cumbre, a 6.500 metros, Elizabeth se descompensó y la jefa bajó con ella al campamento base. Las otras cuatro quedaron solas en Berlín, esperando que mejorara el tiempo.

El mal clima las atrapó allí. Cocinaban en un anafre cuando un montañista español pidió refugio. Apenas cruzó la puerta, con la mochila puesta y los crampones colgando, una de las púas perforó un bidón de bencina. El combustible se derramó por el pequeño refugio hasta alcanzar el fuego del anafre. En segundos, las llamas quemaron parte del equipo, los sacos de dormir entre ellos. Magaly fue quien perdió más implementos. Las cuatro escaparon por la única puerta del refugio, una abertura de menos de un metro.

“Nos mirábamos, había ese silencio que pensábamos, ‘estamos sonadas’. Se nos arruinó todo”, recuerda Narda.

Esa noche discutieron si debían regresar. Además de la pérdida del equipo, les preocupaba cómo se interpretaría su decisión. “Si nosotras decidimos devolvernos y contar que se nos quemaron las cosas, van a decir: ‘Estas mujeres son unas fracasadas. Inventaron el incendio para no subir. No fueron capaces’”, recuerda Lucía.

Uno de sus colegas se lo había advertido: “No vas a ser tú la que fracase. Van a ser las mujeres las que fracasen”. Decidieron continuar.

“¿Sabes tú por qué éramos exigentes? Porque a nosotras nos exigieron más que a los h o m b r e s ” , a fi r m a N a r d a Wuth.

Con Julia en el campamento base, Lucía asumió el liderazgo. Conocía el Aconcagua “como la palma de mi mano”, dice, y pudo guiar al grupo sin consultar un mapa. Rodrigo Jordán la considera la mejor montañista del grupo. “Yo iba muy bien. Me preparé mucho. Porque era la que más echaban para atrás”, recuerda Lucía.

De madrugada, con 30 grados bajo cero y el equipo cubierto de parches después del incendio, comenzó el ascenso a la cumbre. “Íbamos mal alimentadas y mal hidratadas”, cuentan.

Sobre los seis mil metros, debieron encordarse: la nevazón no las dejaba verse entre sí. Para señalar el camino de regreso, enterraban banderines naranjos en la nieve, ya que la montaña pierde sus referencias visuales y el entorno se vuelve hostil. Narda, Lucía, Rita y Magaly avanzaban en fila india dando pasos lentos, pero firmes.

Cruzaron el último tramo de hielo en pendiente. Se colocaron los crampones que debían enterrar con fuerza sobre el pedestal congelado. Magaly tenía dificultades para afirmarlos: arrastraba un dolor crónico en su cadera desde una fractura que había sufrido al cortarse una cuerda durante otra expedición.

Luego vino un largo acarreo de roca suelta. “Das tres pasos y avanzas dos”, recuerdan. Rita iba delante de Magaly y tiraba la cuerda para ayudarla a subir.

Pasadas las tres de la tarde, sin certeza de cuánto les faltaba y con el cielo completamente cerrado, acordaron caminar hasta las cinco. Después de esa hora, el peligro era inminente por la oscuridad y las probabilidades de congelarse.

Sin embargo, Rita insistía: “Yo voy a caminar hasta llegar arriba”. Entonces ocurrió lo que llamaron el milagro del Aconcagua”. Narda lo recuerda así: “No se veía nada. Estábamos conversando sobre cuánto más caminaríamos y de repente se abrió el cielo. Se abren las nubes. Vemos la cumbre”.

Estaban a solo 20 minutos de su objetivo.

Tras 16 horas de ascenso sin descanso, ni siquiera para beber o comer, Narda llegó primero.

“¡La cumbre, llegué a la cumbre!”, gritó.

Lucía llegó después. El viento blanco no las dejaba distinguir a Rita y a Magaly, que aparecieron varios minutos después en plena neblina.

Se abrazaron entre lágrimas y risas. Ese 6 de febrero de 1983 permanecieron unos diez minutos en la cima. Narda gritaba de emoción, Magaly permanecía callada por el shock, Rita documentaba la llegada en fotos y Lucía buscaba los testimonios de cumbre para llevarlos de regreso.

Clavaron la bandera chilena que habían firmado antes de partir.

“Lo pasamos bien. Pasamos hambre, pasamos frío. Las hicimos todas. Lloramos juntas. Hablábamos de los pololos, de los que nos dejaban, de los que dejábamos. ¿Te acuerdas que nos sentíamos tan solas?”, conversan hoy Narda y Lucía, más de 40 años después de la hazaña.

“Es una conexión que no se borra. Todas esas cosas tan intensas te marcan para el resto de tu vida”, concluye Lucía sonriendo.

Ocho horas después de alcanzar la cima estaban de vuelta en el campamento Nido de Cóndores. Exhaustas, con frío, sin comer. Lucía llevaba 15 días menstruando, algo que lo atribuye a la altura.

En el campamento estaba Julia. Días antes había bajado con Elizabeth y el mal tiempo le impidió subir de inmediato para reunirse con las demás. El grupo no pudo seguir esperándola: “Sobre los seis mil metros ya es bastante complicado detenerse mucho tiempo, porque ya las neuronas empiezan a morir”, explica Magaly.

Julia se veía molesta, recuerda Magaly. “Trabajó mucho para esto y se tuvo que devolver por otra niña. Ahí aflora la competencia. Era comprensible que estuviera enojada, porque ella era la jefa”.

Luego de conversar con sus compañeras, Julia decidió intentar el ascenso. Hizo cumbre el 8 de febrero, dos días después que la primera parte de la expedición.

De regreso en Puente del Inca, unos argentinos las interceptaron. Incrédulos, revisaron sus equipos por si habían usado estimulantes. En el número 100 de la Revista Andina, se detalla ese momento: “Las chilenas recibieron muchas atenciones en Puente del Inca, pero revisaron sus equipos, pues se creyó que el notable éxito fue ayudado por drogas estimulantes. Todo se debió a la buena organización”.

A su regreso fueron invitadas a La Moneda. El gobierno, que reconoció su hazaña, le propuso realizar otra expedición: ser las primeras mujeres en realizar una expedición a la Antártica. “Ahí no había entrado ninguna mujer. Solo militares”, recuerda Rita.

Ellas aceptaron. Tras recibir entrenamiento de esquí en la escuela de Río Blanco, en Los Andes, viajaron con apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada. Este punto las inspiró a seguir: “Las expediciones que había en otros países no tenían mujeres”, comentan Rita y Magaly.

Formaron la Confraternidad Latinoamericana Femenina de Montaña en julio de 1986, una organización destinada a reunir y fortalecer a las montañistas de la región.

Luego de más de una década de expediciones, el grupo se disolvió y sus vidas tomaron distintos rumbos. Algunas dejaron temporalmente el montañismo y más tarde volvieron a practicarlo con sus hijos.

Narda había soñado con enseñarles andinismo a sus hijas, pero durante años no les habló de sus hazañas. Cuenta que solo hace unos meses les relató por primera vez lo que había vivido.

Julia, que ya era madre durante la expedición al Aconcagua, siguió dedicada al montañismo. Fue instructora de la escuela de montaña de la Universidad Católica, dirigida entonces por Claudio Lucero.

Jordán, que la conoció años después en la federación, cree entender por qué era ella quien encabezaba el grupo: “Sabía todos los vericuetos de cómo postular y qué pedir”.

A mediados de los 90, Julia notó que algo iba mal con su salud. En una de sus últimas expediciones al Aconcagua sufrió una fibrosis pulmonar. Falleció en julio de 2012.

Durante su enfermedad, sus antiguas compañeras recibían noticias a través de Rita, una de las pocas que seguía visitándola. Magaly recuerda que quiso ir a verla a Viña del Mar, pero Julia prefirió que no. “No quería que la viéramos como ella estaba en ese presente”, dice.

Hoy todas tienen más de 70 años. “Yo he tenido contacto con todas. Siempre hay algo que nos une”, dice Lucía.

Narda lamenta que también sea difícil encontrar registros de la expedición. “Ahora busqué en Google y no hay nada de nosotras, absolutamente nada”.

El periodista Juan Esteban Lastra propone recordar el 6 de febrero como el día de la mujer andinista: “Si esto se recordara como una fecha de la andinista mujer, debería ser ese día. El día que subieron el Aconcagua”.

“Es un deporte que no tiene cámaras ni público como el tenis o el fútbol, pero nosotras lo disfrutamos en forma personal y grupal. Lo que nos costó y el logro lo atesoraremos siempre en el corazón”, sonríe Magaly.