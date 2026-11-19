El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) publicaron el ranking de reclamos del mercado de las telecomunicaciones correspondiente al primer semestre de 2026, que compara el comportamiento de las compañías de internet, telefonía y televisión de pago a partir de las quejas ingresadas entre enero y junio.

En total, ambas instituciones recibieron 65.359 reclamos en el período, un 8,3% menos que los 71.312 registrados en el primer semestre de 2025. De ese total, 45.349 ingresaron al SERNAC y 20.010 a la Subtel. Para comparar a las empresas bajo un mismo estándar, el informe utiliza la tasa promedio mensual de reclamos por cada 10.000 usuarios en cada servicio.

Movistar lidera reclamos en internet fija y telefonía móvil

En internet fija, Movistar pasó a encabezar el ranking, con una tasa de 8,5 reclamos por cada 10.000 conexiones, aunque bajó desde 9,5 hace un año. Claro VTR, que lideraba el segmento, redujo su tasa en 36,4%, desde 11,8 a 7,5, mientras que Entel bajó de 10,1 a 7,0.

Más atrás se ubicaron Mundo, que retrocedió de 4,3 a 3,5, y WOM, que bajó de 3,1 a 2,6. GTD, en cambio, fue la única compañía del segmento que aumentó su tasa, de 2,1 a 2,3, mientras que Starlink, que se incorporó a la medición, registró 0,3 reclamos por cada 10.000 conexiones.

En telefonía móvil, el servicio que concentra el 46% de los reclamos, Movistar se mantuvo en el primer lugar, con una tasa de 4,5 reclamos por cada 10.000 abonados, sin cambios respecto de 2025. Le siguió Entel, con 3,6, frente a 3,7 un año antes. En este segmento, Claro VTR y WOM aumentaron sus tasas, de 2,5 a 3,0 y de 2,4 a 2,8, respectivamente.

Entel lidera los reclamos en telefonía fija y televisión de pago

En telefonía fija, Entel encabezó el ranking con 21,6 reclamos por cada 10.000 líneas, aunque bajó desde 24,5. Movistar se ubicó en segundo lugar con 19,9, frente a 21,6 en 2025, seguida de Claro VTR, que retrocedió de 10,0 a 7,0. GTD, en tanto, subió de 2,5 a 3,3.

En televisión pagada, Entel también lideró las quejas, con 12,4 reclamos por cada 10.000 suscriptores, aunque su tasa cayó desde 18,2. Le siguieron Movistar, que bajó de 11,0 a 9,4, y DirecTV, que fue la única compañía del segmento que aumentó su tasa, de 5,4 a 6,3. Claro VTR, por su parte, redujo su indicador de 9,2 a 4,8, y Mundo de 4,1 a 2,9.

En internet móvil, las tasas se mantuvieron bajas. Movistar registró la más alta, con 1,1 reclamos por cada 10.000 conexiones, desde 1,4, seguida de Entel con 1,0. Claro VTR se mantuvo en 0,9 y WOM subió de 0,6 a 0,7.

Atención al cliente y calidad técnica concentran las quejas

Respecto de los motivos, por primera vez la atención e información a clientes se convirtió en la principal causa de reclamo en los servicios fijos, con el 38% del total, por trabas para dar de baja planes y cobros posteriores al término del contrato.

En los servicios móviles, en tanto, la calidad técnica encabezó las quejas con 33%, seguida de la facturación y los cobros, con 31%.

En paralelo, la plataforma “Me Quiero Salir” del SERNAC recibió 56.588 solicitudes de término de contrato en el primer semestre, un 12,7% más que en igual período del año anterior. La internet fija concentró el 38,8% de esas solicitudes.