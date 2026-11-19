Esta tarde, el vicepresidente Claudio Alvarado abordó la eventual falsificación de las firmas de los senadores Ximena Órdenes (Ind. PPD) y Fidel Espinoza (PS) en el Congreso, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2027.

Cabe recordar que la Fiscalía abrió una investigación penal para esclarecer los hechos, que consideran a ambos legisladores, quienes actualmente forman parte de los acompañantes a la gira por Asia del presidente José Antonio Kast.

Tras ello, Alvarado indicó: “Es una situación lamentable, que nunca debería suceder. Tratar de alterar los quórums del Senado de la República a través de documentos que no son fidedignos, yo creo que es de la máxima gravedad”.

En esa línea, el biministro del Interior y Segegob explicó que “cuando un senador de la República se ausenta por una invitación expresa de un presidente para una gira de Estado, existe este procedimiento de los permisos constitucionales precisamente para adecuar los quórums a esa realidad de senadores presentes, dado que algunos están de gira en una situación claramente especial y que es necesaria para el país”.

Sin embargo, agregó: “Si de pronto estos permisos que han sido utilizados por la sala son desconocidos de manera unilateral por personas específicas y con documentos que no se ajustan a la realidad, yo creo que es altamente cuestionable, éticamente reprochable y, si hay alguna falta o alguna consideración mayor en este acto, serán otras las instancias que tienen que decidir”.

“Aquí las diferencias políticas no pueden llevar a actuar bajo cualquier circunstancia para afectar a un gobierno. Las diferencias políticas son legítimas, pero siempre tienen que manifestarse dentro de las reglas del juego y no tratando de alterarlas mañosamente”, concluyó.