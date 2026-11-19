A poco más de un mes de la Navidad, Correos de Chile lanzó la campaña “Apadriña un sueño” 2026.

Se trata de la edición 34 de la iniciativa que entrega regalos de Navidad a niños de bajos recursos, que son parte de distintas instituciones como Fundación Nuestros Hijos y de las redes de Jardines Junji.

La campaña comenzó hoy 19 de noviembre y estará disponible hasta el próximo 18 de diciembre.

Los interesados pueden inscribirse en la página web de Correos de Chile o dirigirse a alguno de los 24 puntos habilitados para anotarse y también para dejar regalos.

En la instancia estuvo presente la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien comentó que “esto es muy importante porque hay muchos niños de nuestro país que tienen un sueño y tenemos que recordar que 1 de cada 4 niños de nuestro país se encuentra bajo la línea de la pobreza. Ellos tienen la ilusión de recibir algo que desean, vienen a dejar una carta y este es un espacio en el cual se puede proyectar la solidaridad que tiene nuestra sociedad”.

“Este año Correos de Chile quiere darle un foco también de llegar a quienes más lo necesitan y por eso hoy día, como ministra de Desarrollo Social, tengo que destacar esta gran campaña que además incorpora a las personas mayores, que son quienes leen las cartas y quienes ayudan a que lleguen a quienes pueden apadrinar a todos los niños. Así que esta es la invitación”, agregó.

Sofía Rivas, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC, explicó cómo será la inclusión de los adultos mayores en la campaña: “Las personas mayores este año tienen un rol distinto, porque antes habían sido ayudantes, pero este año Correos de Chile se está sumando a este cambio cultural de incluir a las personas mayores fuertemente en la sociedad como actores”.

“Invitamos a las personas mayores a descargar la aplicación Espacio Mayor, que es una app gratuita de nuestra Fundación Conecta Mayor. En el botón de Correos de Chile participan de la campaña ‘Todo sueño merece ser cumplido’ y hacen una invitación a compartir una actividad que les gusta; Puede ser una partida de carioca, un juego de ajedrez o ir a bailar. El regalo es una invitación a compartir con alguien y genera participación de las personas mayores y genera intercambio generacional que es muy importante para nuestra sociedad”, señaló.

Por su parte, Ignacio Liberman, gerente general de Correos de Chile, dijo que las cartas estarán disponibles en las principales sucursales. “Acá en la Plaza de Armas tenemos disponible incluso un espacio para que una persona venga, saque una carta, la lea y luego compra su regalo, lo trae al correo y nosotros lo despachamos. También están en la web para quienes quieran hacerlo más fácil; entran en la web y pueden elegir la carta que apadrinaron”.