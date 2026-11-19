Un temblor se registró durante la tarde de este jueves 19 de noviembre en el norte del país, en la Región de Coquimbo, en las cercanías de Calama.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5,1 con una profundidad de 26 kilómetros.

El evento fue localizado a 55 kilómetros al oeste de Los Vilos y se registró a las 15:09 horas de esta jornada.