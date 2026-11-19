Este jueves, el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió de forma negativa a la gestión de la administración del Presidente José Antonio Kast y afirmó respaldar a los parlamentarios de su colectividad que presenten acciones contra la ministra de Salud, May Chomali.

La polémica surge luego de que la Cámara Alta rechazara el miércoles pasado, durante la discusión del Presupuesto para 2027, una indicación del Gobierno que buscaba impedir el financiamiento de recursos públicos para tratamientos hormonales tras un empate de 21 votos a favor y 21 en contra.

La bancada libertaria acusó a la ministra Chomali de no cumplir con compromisos de su sector tras el rechazo de la indicación.

Entre los diputados se encuentra Hans Marowski (PNL), a través de un video publicado en sus redes sociales, cuestionó a Chomali y la acusó de no cumplir con compromisos de su sector, además de no conseguir los votos para la aprobación de la indicación.

A sus palabras se sumó Pier Karlezi (PNL), que advirtió que si Chomali no cumplía con los compromisos durante la primera quincena de noviembre, su bancada presentará “medidas políticas que correspondan”.

“Hay un notable abandono de deberes”

Durante un punto de prensa realizado en la sede del PNL, Kaiser afirmó que “Yo les recuerdo lo que es su juramento de hacer respetar la Constitución y las leyes, de respetar ellos mismos la Constitución y las leyes”.

“Si se descubre que desde el Ministerio (de Salud) se siguen realizando intervenciones que son lesivas para la salud de menores de edad, entonces evidentemente nuestros parlamentarios tomarán las decisiones que consideren correctas. El Partido Nacional Libertario los va a respaldar”, afirmó Kaiser.

Asimismo, argumentó que “existe una recomendación de la Comisión Especial Investigadora número 57 respecto de los tratamientos hormonales para menores de edad en nuestro país. Esas recomendaciones están siendo evidentemente ignoradas”.

“Las recomendaciones son las que se han hecho a través de una votación de mayoría en la Cámara de Diputados de la última legislatura y están respaldadas por la ciencia y los informes disponibles”, agregó.

Concluyó reiterando que “si nosotros descubrimos que el Ministerio de Salud sigue impulsando tratamientos que son nocivos para la salud de menores de edad, tenemos que hacernos cargo de esa situación. Ahí hay un notable abandono de deberes“.

“Para eso se eligió al Presidente (…) no para ser comentarista”

Al ser consultado por la postura que tomó el Mandatario, quien cuestionó el uso del mecanismo durante su gira por Asia, Kaiser sostuvo que “El señor Presidente de la República tiene la obligación de solucionar los problemas y debería dedicarse a eso“.

“La interpelación es un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados, no es una sanción. Si el Presidente, habiendo sido parlamentario durante tanto tiempo, no lo sabe, bueno, sería hora de que se enterase de ello”

En esa línea, agregó que “las interpelaciones son un instrumento de fiscalización, que es la tarea que tiene el Congreso de Chile respecto del Ejecutivo, y a ese instrumento no se le puede quitar su validez en razón de que incomode al Ejecutivo. Y respecto de la solución de los problemas, nuevamente, para eso se eligió al señor Presidente de la República, no para ser comentarista”.