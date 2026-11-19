Deep Purple anunció la postergación de su gira por Sudamérica, lo que afecta al concierto que tenía programado en Chile para el próximo 8 de diciembre en el Santander Arena.

La decisión se debe a problemas de salud que afectan a uno de los integrantes de la agrupación y que, por indicación médica, obligaron a suspender temporalmente sus próximas presentaciones.

A través de un comunicado, la productora The FanLab informó que está trabajando junto al equipo de la banda para definir una nueva fecha para el espectáculo en Chile. Esta será anunciada próximamente a través de sus canales oficiales.

La productora también confirmó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para el concierto reprogramado, con las mismas ubicaciones seleccionadas originalmente. Por lo tanto, los asistentes no deberán “realizar ningún cambio”.

La noticia también fue abordada por el vocalista de la banda, Ian Gillan, quien explicó que sufrió un problema médico durante su estadía en Leipzig, Alemania, que requirió atención urgente en un hospital.

En un mensaje dirigido a los seguidores, el músico señaló que, siguiendo las recomendaciones de su equipo médico y de su representante, debieron tomar la decisión de aplazar las presentaciones que quedaban de la gira europea y británica.

“Lamentablemente, estos aplazamientos también afectarán a los conciertos que teníamos programados este año en Sudamérica y México. Pido disculpas a todos por las molestias que esto pueda ocasionar. Espero volver al ruedo a principios del año que viene y el equipo de Deep Purple me ha asegurado que las nuevas fechas se anunciarán muy pronto”, señaló.