El dólar volvió a subir con fuerza este jueves frente al peso chileno, en una jornada marcada por una nueva caída del cobre, la contracción de la economía chilena en el tercer trimestre y las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Al cierre, la divisa estadounidense se ubicó en $1.012,1, con un alza de $5,6 respecto de la jornada anterior, con lo que se consolidó sobre la barrera de los $1.000.

En el mercado de metales, el cobre retrocedió 1,41% en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en US$ 5,70 la libra. Con esto, el metal anotó su cuarta caída consecutiva y acumula una baja de 7,6% desde el cierre del viernes pasado.

En tanto, el petróleo avanzó. El barril de crudo WTI subía 0,68% a US$ 82,87, mientras que el Brent avanzaba 0,38% a US$ 92,30.

Dólar supera los $1.012 y alcanza niveles de enero de 2025

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que el movimiento responde a una combinación de factores.

“El dólar protagoniza una nueva jornada de fuertes alzas frente al peso chileno, alcanzando cerca de $1.014 durante el mediodía (…) niveles que no observábamos desde enero de 2025”.

“Este movimiento responde a una combinación de factores nacionales e internacionales que están favoreciendo al dólar”, agregó.

Entre ellos, Santillán mencionó el dato de actividad local y el escenario en Estados Unidos.

“A esto se suma la contracción de 1,1% del PIB chileno en el tercer trimestre, conocida ayer, mientras que en Estados Unidos las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Fed mantienen al índice dólar fortalecido cerca de los 103,8 puntos”.

El analista también apuntó a la tensión geopolítica. “Estos acontecimientos reflejan que los principales conflictos internacionales siguen lejos de una resolución definitiva, favoreciendo la demanda por el dólar como activo refugio”, afirmó, en referencia a la postura de Irán sobre las negociaciones nucleares y a las conversaciones sobre Ucrania.

En lo técnico, el experto de Capitaria advirtió que la tendencia se mantiene: “El USD/CLP mantiene un marcado sesgo alcista, con los $1.015 y $1.018 como próximas resistencias si continúa la presión compradora. Por el contrario, los primeros soportes se ubican en $1.009 y $1.005”.

Expectativas de nuevas alzas de tasas de la Fed presionan al peso

Por su parte, el ejecutivo senior de XTB, Ignacio Moraga, destacó el rol de la política monetaria estadounidense: “Detrás de esta presión aparece un mercado que sigue comprando la idea de una Reserva Federal más restrictiva por más tiempo. Los rendimientos del Treasury a 10 años continúan en niveles elevados, cerca de 5,07%, manteniendo atractivo el dólar incluso después de correcciones puntuales en las tasas”.

Moraga agregó que el escenario local tampoco ayuda al peso.

“A nivel local, la contracción de 1,1% anual del PIB chileno termina de inclinar la balanza en contra del peso y deja al mercado prácticamente sin contrapesos relevantes”, sostuvo.

De cara a las próximas jornadas, el ejecutivo de XTB anticipó que el sesgo seguirá siendo alcista mientras el tipo de cambio se mantenga sobre los $1.000.

“Una consolidación sobre los $1.010 podría abrir rápidamente el camino hacia $1.015-$1.018. Por el contrario, para ver una corrección más profunda sería necesario que el cobre recupere fuerza y que el dólar internacional comience a ceder”, concluyó.