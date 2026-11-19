(EFE) – La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, visitará Chile y Argentina entre el 23 y el 25 de noviembre acompañada de una delegación empresarial para fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación comercial con ambos países, especialmente en el sector minero, informó este jueves el Gobierno finlandés.

“Chile y Argentina son socios importantes para Finlandia. Contamos con importantes oportunidades de cooperación con ambos países, particularmente en el sector minero, pero también en otras industrias exportadoras clave”, señaló Valtonen en un comunicado.

“Los recientes acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con Chile y los países del Mercosur brindan una base más sólida para profundizar nuestras relaciones”, agregó.

Durante su visita a ambos países sudamericanos, la titular finlandesa de Exteriores mantendrá conversaciones centradas en las relaciones bilaterales, la inteligencia artificial (IA) y cuestiones regionales y globales de actualidad, según el comunicado.

Valtonen viajará en primer lugar a Chile, donde se reunirá con el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; y el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

La jefa de la diplomacia finlandesa, quien viajará acompañada también por el viceministro de Asuntos Económicos y Empleo, Timo Jaatinen, se reunirá además con el grupo de amistad con Finlandia del Parlamento chileno.

El programa de la visita incluirá también encuentros empresariales y una intervención de la ministra en un seminario en la Universidad de Chile titulado “El cambio de poder en la IA: tecnología, libertad y opciones estratégicas”.

A continuación, Valtonen viajará a Argentina, donde se reunirá con el canciller argentino, Pablo Quirno; el secretario de Minería, Luis E. Lucero; y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.