Este jueves, la Mesa del Senado se refirió a la polémica ante las supuestas firmas falsificadas de parlamentarios que se encuentran fuera del país durante la tramitación del Presupuesto 2027.

La controversia involucra a la senadora Ximena Órdenes (Ind-PPD) Y Fidel Espinoza (PS), a quienes se les ha retirado el permiso constitucional y participan de la comitiva que viajó con el Presidente José Antonio Kast por su gira a Asia.

Por su parte, Órdenes afirmó desconocer su aprobación de la cancelación del permiso. Mientras que Espinoza

Actualmente, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio.

La respuesta del Senado

A través de un comunicado, la Mesa de la Cámara Alta afirmó que “a la fecha, no existe una confirmación de que se haya producido una falsificación de firmas en la tramitación de estos permisos, incluso uno de los senadores involucrados lo ha descartado públicamente”.

“Por lo tanto, resulta improcedente presentar como un hecho acreditado una situación que no ha sido establecida”, agregaron.

Al respecto de la situación de Órdenes, afirmaron que “serán las instancias competentes las que deberán esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades. Como Mesa del Senado analizaremos la solicitud formulada durante la sesión de Sala de ayer, con la finalidad de revisar la situación y definir los pasos institucionales que correspondan.

“Como Mesa del Senado analizaremos la solicitud formulada durante la sesión de Sala de ayer, con la finalidad de revisar la situación y definir los pasos institucionales que correspondan”, continuaron.

Asimismo, aseguraron que “la Secretaría del Senado recibió la documentación correspondiente a los permisos constitucionales con las firmas respectivas, de acuerdo con los procedimientos habituales de la Corporación”.

En esa línea, aseguraron que la recepción de los documentos “constituye un trámite administrativo y no implica validar las autorizaciones para su presentación ni verificar las circunstancias en que fueron suscritos los documentos”.

Sobre un oficio abierto por el Ministerio Público, informaron que hasta este momento el Senado “no ha recibido una comunicación oficial ni ha sido notificado formalmente de dicha investigación”.

Asimismo, aseguran que “una vez recibida la comunicación correspondiente y en caso de ser requeridos, si así fuese, la Corporación colaborará plenamente con la Fiscalía, entregando los antecedentes que sean solicitados, en el marco de sus atribuciones y procedimientos institucionales”.

Finalmente, recordaron que “corresponde a cada comité parlamentario mantener la coordinación con el senador o senadora respectivo para la presentación de la documentación pertinente, de acuerdo con los procedimientos establecidos para estos efectos”.