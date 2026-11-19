El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, solicitó a la ministra de Salud, May Chomali, impedir el financiamiento público de tratamientos hormonales para menores de 18 años y aseguró que ella “tiene el poder de terminar de raíz con esta mala política pública“.

La polémica surge luego de que el Senado rechazara la indicación del Ejecutivo en el Presupuesto 2027, la cual no logró mayoría y terminó empatada con 21 votos a favor y 21 en contra.

Lo que generó el rechazo de Bruna a través de su cuenta de X, calificando el resultado como “gravísimo”.

“Ayer el Senado rechazó la indicación que restringía la hormonización de menores, la misma que nos parece un atentado contra la infancia”, apuntó.

Tras ello, agregó: “La @MinistraChomali tiene el poder de terminar de raíz con esta mala política pública y de cumplir los compromisos que adoptó. Confiamos en que avanzará en esa dirección, y para ello contará con todo el apoyo del Partido Republicano”.

Por lo cual, Bruna agregó que “este tema es una línea roja para nuestro partido”, agregando que no se puede continuar con los tratamientos hormonales en el país.

“Con toda la evidencia que existe, no podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo con niños en nuestro país“, cerró.