Un exfuncionario de Carabineros fue formalizado este jueves en Magallanes por delito de almacenamiento de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en carácter de reiterado.

La formalización estuvo a cargo de la fiscal Katerina Aranis, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC) de Magallanes.

Según explicó, el imputado “fue sorprendido manteniendo en el interior de su dispositivo electrónico este tipo de contenido“, que correspondía a archivos de imagen y video.

El caso quedó al descubierto luego de la extracción y análisis forense del equipo telefónico, que había sido incautado previamente.

“Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal”, señaló la fiscal. El tribunal además fijó un plazo de investigación de 60 días.