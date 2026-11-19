Este jueves, el senador independiente Matías Walker abordó la controversia generada con el Partido Nacional Libertario (PNL) tras el rechazo a una indicación del Ejecutivo que buscaba prohibir el financiamiento público de terapias hormonales para menores de edad.

Al respecto, Walker afirmó que votó en contra de la indicación, porque, a su juicio, correspondía a una “discriminación arbitraria” entre adolescentes según su situación socioeconómica.

Como argumentó, sostuvo que “hoy día los adolescentes mayores de 16 años -que tienen una transición de género- pueden recurrir sin ningún problema a clínicas privadas y poder recibir estas hormonas. En cambio, los adolescentes trans en la misma situación, si se aprobaba esta indicación, no podían acceder con recursos públicos a las mismas terapias hormonales”.

En esa misma línea apuntó a libertarios y los acusó de que quieren “que los hijos adolescentes de familias ricas puedan acceder a terapias hormonales en clínicas privadas. Ellos no tienen ningún problema. Y de hecho, no han presentado ningún proyecto de ley para prohibirlo”.

“El problema que ellos tienen es que los adolescentes de familias pobres puedan tener acceso al mismo tratamiento en hospitales públicos. Y eso es inmoral, ilegal e inconstitucional“, agregó.

El parlamentario fundamentó su postura en la normativa actual, señalando que aplicar dicha restricción resultaría “ilegal porque ya aprobamos la Ley de Identidad de Género en el Gobierno del Presidente Piñera, que establece el derecho a la identidad de género. No están prohibidas las terapias hormonales en esa ley“.

Asimismo, recordó que rige una circular del Ministerio de Salud, emitida durante la administración anterior, que limita el acceso a terapias hormonales con recursos públicos únicamente a mayores de 16 años, exigiendo diagnóstico y acompañamiento médico, además del consentimiento expreso del adolescente y de su familia.

Cuestionamientos a la acusación constitucional contra Chomali

El debate escaló en medio de tensiones políticas que también han incluido la amenaza de una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomali, impulsada por parlamentarios libertarios. Al respecto, el senador Walker afirmó que “lo que están haciendo libertarios es extorsionar a la ministra de Salud”.

Finalmente, el parlamentario criticó el uso de este mecanismo en el escenario político actual: “Se han rechazado 10 acusaciones constitucionales a personeros de gobiernos de derecha y 10 acusaciones constitucionales a personeros de gobiernos de izquierda”.

“Y no se puede utilizar como herramienta de negociación política como intentan hacer los libertarios”, concluyó.