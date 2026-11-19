Chile y Filipinas firmaron este jueves un Acuerdo de Asociación Económica Integral, que otorgará acceso preferencial a cerca del 90% del valor de las exportaciones chilenas que hoy se envían al país asiático.

El tratado fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la ministra de Comercio de Filipinas, María Cristina Roque.

La firma se realizó en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en la ciudad china de Shenzhen, y contó con la presencia de los presidentes José Antonio Kast y Ferdinand Marcos Jr.

El acuerdo establece un marco para el comercio de bienes y servicios y para las inversiones entre ambos países. Más de 10.400 categorías de productos chilenos contarán con tratamiento preferencial al ser exportados a ese mercado.

¿Qué productos chilenos tendrán acceso preferencial a Filipinas?

Entre los sectores beneficiados figuran los productos agropecuarios, frutícolas, vitivinícolas, lácteos, pesqueros y acuícolas, además de sectores industriales y mineros, como los productos forestales, químicos y metalúrgicos, y minerales estratégicos como el cobre, el litio, el molibdeno y el yodo.

Según la Cancillería, el tratado también mejora las condiciones de acceso para las empresas chilenas, promueve un entorno más predecible para la inversión y abre nuevas oportunidades para el comercio de servicios y los flujos de inversión entre ambos países.

“Este acuerdo con Filipinas reafirma el compromiso de Chile con una política comercial abierta y orientada a la diversificación de mercados y productos con un norte: crear más oportunidades y trabajos en nuestro país”, destacó el canciller Pérez Mackenna.

“Filipinas, un mercado de más de 110 millones de habitantes, es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que las empresas chilenas tienen un gran potencial de exportar más”, agregó.

Con este tratado, Chile suma su 37° acuerdo económico-comercial, que en conjunto le permite acceder a 67 economías, y refuerza su inserción en el Sudeste Asiático, donde ya tiene acuerdos con Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.

Además, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en tener un acuerdo comercial con Filipinas, lo que, según la Cancillería, contribuye también a la integración entre Asia y América Latina.