Esta jornada, el Ministerio del Medio Ambiente abrió las postulaciones para el Programa de Recambio de Calefactores, iniciativa que permite a las familias acceder a aires acondicionados absolutamente gratis.
El beneficio otorga aires acondicionados con tecnología inverter, los cuales permiten calefaccionar los hogares en el invierno y hacer frente a las altas temperaturas durante el verano.
Respecto a esta ayuda estatal, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, indicó: “Tenemos llamados donde las personas solo deben pagar $20 mil e incluso uno donde el beneficio es completamente gratuito. Queremos que más familias aprovechen esta oportunidad y postulen”.
¿Quiénes pueden postular?
Ahora, hay 898 equipos de aire acondicionado disponibles en las siguientes regiones:
- Valparaíso: 23 equipos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Copago de $20 mil e inscripciones hasta el 24 de noviembre.
- Maule: 504 equipos para Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Molina. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.
- Biobío: 330 equipos para Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.
- La Araucanía: 41 equipos para Temuco y Padre Las Casas, sin copago. Postulaciones hasta el 19 de noviembre.
Calefactores a pellet
Los hogares además pueden postular a calefactores a pellet, donde existen 692 equipos en dos regiones disponibles.
En Ñuble, hay 290 disponibles para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, con un copago de $120 mil y las solicitudes están hasta el 15 de diciembre.
Mientras que en Los Lagos, los hogares de Osorno tienen habilitados 402 equipos, con un copago de $130 mil. El plazo para postular es hasta el 9 de diciembre.
¿Cuáles son los requisitos?
Los requerimientos para postular a esta ayuda son:
- Ser dueño del artefacto a leña que se desea reemplazar.
- El equipo debe estar instalado y ser usado en la casa.
- La vivienda debe corresponder a lo señalado en las bases del llamado.
- No se aceptan postulaciones de equipos en departamentos.
- El equipo antiguo debe ser entregado al Ministerio para su destrucción.
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