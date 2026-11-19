Esta jornada, el Ministerio del Medio Ambiente abrió las postulaciones para el Programa de Recambio de Calefactores, iniciativa que permite a las familias acceder a aires acondicionados absolutamente gratis.

El beneficio otorga aires acondicionados con tecnología inverter, los cuales permiten calefaccionar los hogares en el invierno y hacer frente a las altas temperaturas durante el verano.

Respecto a esta ayuda estatal, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, indicó: “Tenemos llamados donde las personas solo deben pagar $20 mil e incluso uno donde el beneficio es completamente gratuito. Queremos que más familias aprovechen esta oportunidad y postulen”.

¿Quiénes pueden postular?

Ahora, hay 898 equipos de aire acondicionado disponibles en las siguientes regiones:

Valparaíso: 23 equipos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Copago de $20 mil e inscripciones hasta el 24 de noviembre.

23 equipos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Copago de $20 mil e inscripciones hasta el 24 de noviembre. Maule: 504 equipos para Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Molina. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.

504 equipos para Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Molina. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre. Biobío: 330 equipos para Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.

330 equipos para Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre. La Araucanía: 41 equipos para Temuco y Padre Las Casas, sin copago. Postulaciones hasta el 19 de noviembre.

Calefactores a pellet

Los hogares además pueden postular a calefactores a pellet, donde existen 692 equipos en dos regiones disponibles.

En Ñuble, hay 290 disponibles para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, con un copago de $120 mil y las solicitudes están hasta el 15 de diciembre.

Mientras que en Los Lagos, los hogares de Osorno tienen habilitados 402 equipos, con un copago de $130 mil. El plazo para postular es hasta el 9 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requerimientos para postular a esta ayuda son: