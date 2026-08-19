Ministra de Medio Ambiente tras revés en el TC: Aseguró que “no altera” la agenda ambiental del Gobierno

La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13 de la megarreforma, los que establecían un mecanismo de indemnización ante la anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Toledo aseguró que el Gobierno esperará conocer el fallo completo para realizar los análisis de los alcances de la determinación. Aún así, reiteró que esta decisión no cambia la agenda del Ejecutivo para reducir los tiempos de tramitación y entregar mayores certezas a las inversiones.

“Somos súper respetuosos de la institucionalidad y aquí estamos esperando el informe, para leer el contenido, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para ver el fondo del fallo”, dijo en conversación con Radio13c.

La secretaria de Estado mencionó que el proyecto “traía otros aspectos que son bastante sustantivos“. Entre ellos destacó el fortalecimiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y las modificaciones al RCA.

La titular de Medio Ambiente explicó que el revés del TC sobre los artículos 12 y 13 no cambia el rumbo del Gobierno. “Esto no altera, porque, insisto, tenemos una agenda bastante amplia para hacernos cargo de ir a buscar esas certezas muy necesarias que se solicitan”, señaló.

Respecto a la “permisología”, Toledo argumentó que la prioridad del Ministerio es conseguir que la institucionalidad responda dentro de los tiempos establecidos, en lugar de presionar para que se aprueben.

“Nosotros, más que empujar proyectos, estamos abocados a que la institucionalidad funcione en los plazos que dispone la ley“, cerró.