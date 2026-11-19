Esta tarde, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se refirió a la salida de la subsecretaria de la cartera, Carolina Rossi, cuya renuncia fue aceptada por el presidente de la República tras una serie de episodios que evidenciaron las tensiones entre ambas autoridades.

En tanto, Lincolao se refirió a las tensiones al interior de su cartera, apuntando que se deben a la “resistencia al cambio propia de momentos transformadores y disruptivos“.

Además, aseguró mantener una buena relación con el Gobierno y con el biministro del Interior y Segegob Claudio Alvarardo, descartando la opción de renunciar a su cargo.

“En diez años nos vamos a acordar de este minuto, del liderazgo que tuvimos y de la fuerza que tuvimos para hacer lo que es necesario para el país”, dijo.

Cabe recordar que este jueves desde la Dirección de Prensa de Presidencia se dio a conocer la renuncia de Rossi en la subsecretaría: “Con fecha 19 de noviembre de 2026, el Presidente de la República ha aceptado la renuncia de Carolina Rossi Pantoja en el cargo de subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

En su reemplazo asumirá, en calidad de subrogante, la ingeniera comercial y asesora del ministerio, Carolina Calvo Ascencio.

La situación venía arrastrándose desde hace algunas semanas y tenía relación con despidos de algunos funcionarios que ocurrieron al interior de la repartición. Esto provocó que incluso el Ejecutivo interviniera para reparar las relaciones entre las autoridades.