Richard von Appen, presidente de Ultramar y candidato a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), abordó el escenario económico del país y realizó algunas críticas a la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast, apuntando a la falta de diálogo y a decisiones que, a su juicio, han impactado las expectativas económicas.

En conversación con CNN Prime, el empresario sostuvo que al Ejecutivo le ha faltado abrir espacios para alcanzar acuerdos y recomponer el clima político y social. “A mí me parece que a veces son, sienten como muy a su idea y no dan el espacio porque al final nosotros tenemos que buscar acuerdos”, afirmó.

Tras ello, insistió en que al gobierno le falta dialogar más y generar condiciones para construir proyectos comunes, asegurando que: “Hoy día yo no veo el ambiente, y no lo tenemos hace bastante tiempo en Chile, para ser verdad“, señaló.

Al consultarle sobre si el gobierno ha sido mejor o peor de lo que esperaba, el también expresidente de la Sofofa (2021-2023) planteó que, si bien considera que algunas medidas apuntan en la dirección correcta, el escenario económico ha sido más complejo de lo previsto.

“Creo que se están tomando las medidas correctas, pero tengo que reconocer que la situación económica que estamos viviendo es peor de la que nosotros esperábamos“, añadió.

#CNNPrime | Richard von Appen, candidato a presidir la CPC, por el gobierno: “Tengo que reconocer que la situación económica que estamos viviendo es peor de la que nosotros esperábamos, y en parte tienen responsabilidad” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/XP0t4EpR7u — CNN Chile (@CNNChile) November 19, 2026

Von Appen reconoció que la actual administración tiene parte de la responsabilidad en el escenario económico, particularmente por la falta de reactivación y las señales entregadas al sector privado.

“Hay una parte (de responsabilidad), porque esto también viene de este tema de dar la certidumbre“, explicó, aunque recordó que los proyectos de inversión tienen horizontes de desarrollo de entre 10 y 15 años y que algunas de las dificultades actuales responden a señales entregadas por administraciones anteriores.

Alza de los combustibles

Respecto a la decisión del gobierno de traspasar de manera inmediata el incremento de los combustibles a los consumidores. Al respecto, aseguró que habría optado por una implementación gradual de los precios, debido al impacto que tuvo esta medida en los hogares.

“Yo lo hubiera hecho distinto y la razón, lo hubiera hecho algo más gradual”, añadió.

A su juicio, la decisión tuvo consecuencias que van más allá del aumento de los combustibles, ya que también incidió en las expectativas económicas y en las decisiones de consumo de las familias.

“Yo creo que tuvo un enorme impacto, porque al final uno tiene que pensar de que de algún lugar tienen que ahorrar en otras cosas para poder cubrir”, dijo.

Tras ello, indicó: “Esto indudablemente afectó, no solamente el bolsillo, sino también las expectativas, porque además esto es de los impactos más grandes que ha habido probablemente en el último tiempo”.

#CNNPrime | Richard von Appen, candidato a presidir la CPC, por el bencinazo de marzo: “Afectó no solamente el bolsillo, sino también las expectativas” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/Arm8Qvq1BY — CNN Chile (@CNNChile) November 20, 2026

Críticas por manejo de paro de camioneros

Von Appen también cuestionó la forma en que el Ejecutivo enfrentó el paro de camioneros, especialmente por los acuerdos alcanzados después de las movilizaciones y los bloqueos de carreteras.

“Lo que sí yo creo que le faltó al gobierno, creo, es haber tenido diálogo justamente con los transportistas para poder anticipar qué es lo que estaba ocurriendo”, apuntó.

También calificó esta situación como “una extorsión y que la paga la ciudadanía”, y cuestionó que se bloquearan las vías de circulación, planteando que el Ejecutivo debió aplicar la ley.

#CNNPrime | Richard von Appen, candidato a presidir la CPC, por el bencinazo de marzo: “Afectó no solamente el bolsillo, sino también las expectativas” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/Arm8Qvq1BY — CNN Chile (@CNNChile) November 20, 2026

“Yo creo que siempre hay que aplicar la ley, y en este caso era una responsabilidad de despejar las vías”, cerró.

Revisa la entrevista completa

