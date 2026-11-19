Metro de Santiago anunció una nueva edición especial de tarjeta Bip!

Se trata de una nueva tarjeta, “Natural es Cuidar“, que tiene como protagonistas a un guanaco y su chulengo.

Este diseño se suma a la conmemoración de los 100 años de los Parques Nacionales de Chile.

Tiene un valor de $1.550 más la recarga.

¿En qué estaciones se puede comprar?

Los Dominicos (L1) Tobalaba (L1 – L4) Baquedano (L1 – L5) La Moneda (L1) San Pablo (L1 – L5) La Cisterna (L2 – L4A) Vespucio Norte (L2) Santa Isabel (L5) Bellavista de La Florida (L5) Irarrázaval (L3 – L5) San Joaquín (L5) Plaza de Maipú (L5) Plaza de Puente Alto (L4) Vicente Valdés (L4 – L5) Manquehue (L1)

