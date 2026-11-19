Metro de Santiago anunció una nueva edición especial de tarjeta Bip!
Se trata de una nueva tarjeta, “Natural es Cuidar“, que tiene como protagonistas a un guanaco y su chulengo.
Este diseño se suma a la conmemoración de los 100 años de los Parques Nacionales de Chile.
Tiene un valor de $1.550 más la recarga.
¿En qué estaciones se puede comprar?
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- Los Dominicos (L1)
- Tobalaba (L1 – L4)
- Baquedano (L1 – L5)
- La Moneda (L1)
- San Pablo (L1 – L5)
- La Cisterna (L2 – L4A)
- Vespucio Norte (L2)
- Santa Isabel (L5)
- Bellavista de La Florida (L5)
- Irarrázaval (L3 – L5)
- San Joaquín (L5)
- Plaza de Maipú (L5)
- Plaza de Puente Alto (L4)
- Vicente Valdés (L4 – L5)
- Manquehue (L1)
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