Este jueves, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó el desempeño del Gobierno y planteó reparos al manejo económico del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En conversación con T13, el jefe comunal también se refirió a la caída de aprobación del mandatario y afirmó que parte de las críticas de la ciudadanía estarían dirigidas a miembros de su gabinete.

“Creo que la gente hace una separación. Creo que la mayoría le sigue teniendo estima; hay gente que, por supuesto, dice ‘me arrepentí de votar por él’, pero yo creo que la mayoría piensa ‘sí, estoy de acuerdo con él’ y personaliza la crítica en determinadas autoridades de gobierno”, sostuvo.

En esta línea, criticó el ritmo con queHacienda busca lograr el equilibrio fiscal: “Veo al ministro de Hacienda muy preocupado por el equilibrio fiscal. Me parece bien, pero lo razonable, en mi opinión, era plantearle al país: ‘vamos a lograr la regla del déficit del 1% en los próximos seis años’”.

El alcalde agregó que, a su juicio, la estrategia actual puede tener consecuencias económicas y políticas difíciles de anticipar. “Veo que el ministro está muy interesado en llevarnos a dos años a cumplir esta regla y eso es pensar económicamente bien desde el punto de vista de los más puristas; yo creo que no, porque el golpe que da tiene consecuencias bien difíciles de proyectar. Lo he hablado con varios economistas y sé que es muy riesgoso, pero sobre todo no está pensando políticamente. No está pensando para nada políticamente”, sostuvo.

“Eso a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que lo que le haría bien a este país es que haya otro gobierno, ojalá centro derecha el que siga, pero cuando tú haces todo esto, tomas todas las medidas duras, rápidas al momento uno, la ciudadanía se defrauda de ti”, añadió.

Por otra parte, el jefe comunal cuestionó la relación de Quiroz con las preocupaciones de las personas, aunque reconoció que establecer ese vínculo no necesariamente forma parte de sus funciones. “Yo no veo muy preocupado al ministro de Hacienda por tener mucha sintonía (con las personas). Nada, cero, no es su pega tampoco. No es la pega del ministro de Hacienda; sí el tema es que tiene que haber alguien por sobre el ministro de Hacienda, más allá del presidente (…) el ministro del Interior”, planteó.

Finalmente, Desbordes sostuvo que el Gobierno necesita una figura que pueda advertir sobre los efectos políticos de las decisiones económicas y actuar como contrapeso dentro del gabinete: “Vuelvo al punto del ministro del Interior (…) Yo creo que alguien tiene que conversar… el ministro de Hacienda está haciendo su pega, lo que tú quieras, pero falta una mirada política que tenga la capacidad de decirle al ministro de Hacienda ‘páreme un poquito’, como pasó ahora con el paro de los camioneros. Yo creo que el ministro Alvarado hizo lo correcto”.