El presidente José Antonio Kast realizó una declaración conjunta con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Las autoridades se reunieron en el Kantei, sede del Gobierno japonés, donde sostuvieron una reunión bilateral en la que abordaron materias de interés común y perspectivas de cooperación entre ambas naciones.

En la instancia, el mandatario agradeció el respaldo de Japón a Chile para la candidatura que busca acoger el Tratado de Alta Mar (BBNJ) junto a Bélgica: “Agradezco muy especialmente el apoyo que nos ha dado Japón a la candidatura de Valparaíso para albergar la secretaría del acuerdo del BBNJ junto a Bélgica, para recordar la biodiversidad marina”, consigna Emol.

Asimismo, destacó las relaciones entre Chile y Japón, “dos naciones marítimas unidas por el Pacífico. Coincidimos en la importancia de un orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de derecho, la libertad de navegación y la convención de Naciones Unidas sobre el derecho de armar”.

De acuerdo al citado medio, Kast también tuvo palabras para la primera ministra japonesa, a quien calificó como una “líder de condiciones firmes que no rehúyen las decisiones difíciles” y una “interlocutora directa, clara y decidida a llevar adelante nuestra relación”.

En esa línea, comentó que habrá un logo de conmemoración por los 130 años de relaciones entre ambos países, que será el 2027 y que se acordó que “ese aniversario no sea solo una mirada hacia el pasado, sino que un impulso para lo que viene por delante”.

Kast reconoció la comunidad japonesa en Chile como “un verdadero puente entre nuestros pueblos” y afirmó que “nuestra asociación estratégica tiene hoy contenidos muy concretos”.

Al final, dejó invitada a Takaichi a visitar Chile “para cuando tenga la oportunidad dentro del ajetreado mundo político japonés”.

La visita oficial del mandatario a Asia concluirá este viernes en Tokio, donde está previsto que entregue un punto de prensa con el balance del viaje.