Luego de tres jornadas de debate y votación, la madrugada de este viernes el Senado despachó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Así, la iniciativa está en condiciones para ser analizada en su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entre los principales acuerdos logrados entre el gobierno y la oposición está la reposición de $35 mil millones del programa “Yo elijo mi PC”.

Los parlamentarios aprobaron fondos para todas las partidas, a excepción de Agricultura, que fue rechazada tras un doble empate en medio de cuestionamientos por recortes al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

En detalle, en Vivienda se destacó el acuerdo por la glosa DS49, para financiar remuneraciones, materiales y subcontratos durante la ejecución de proyectos habitacionales, especialmente en regiones.

En el caso de Cultura, se repusieron los recursos para programas culturales, incluyendo los Sitios de Memoria.

Mientras que en Hacienda se repusieron los fondos para Senapred y la Ley Cholito.

Por otro lado, en Desarrollo Social se repusieron los fondos para el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), la Teletón y la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil).

En Educación se llegó a un acuerdo para reponer $35 mil millones al programa “Yo elijo mi PC”.

La partida fue aprobada por 25 votos a favor y 2 en contra y agrega $47.927 millones.

La partida del Ministerio de la Mujer fue respaldada luego de analizar las consecuencias de cerrar la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

Distintos senadores apuntaron a la importancia del organismo en materia de empleo y capacitación, mayoritariamente en el ámbito rural.

Con todo, se aprobó en forma unánime la reposición de fondos de la repartición.

En la instancia, la Sala también despachó la partida del Tesoro Público con 24 votos.