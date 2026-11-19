La senadora Ximena Órdenes (Ind-PPD) se refirió a la polémica por el retiro de su permiso constitucional, en medio de las acusaciones por una supuesta falsificación de firmas de parlamentarios que se encuentran fuera del país durante la tramitación del Presupuesto 2027.

A través de una declaración, la legisladora afirmó que tomó conocimiento de la situación mientras participaba en la gira presidencial por Asia junto al presidente José Antonio Kast.

“En medio de la gira presidencial en Asia tomé conocimiento que el permiso constitucional que había solicitado oportunamente y que había sido conocido y aprobado por la sala del Senado había sido retirado“, señaló.

En esa línea, Órdenes enfatizó que no tuvo participación en la decisión de dejar sin efecto la autorización que le había concedido previamente la Sala del Senado.

“En ese sentido quiero señalar que en ningún momento yo solicité y menos autoricé el retiro de ese permiso“, sostuvo.

Asimismo, indicó: “Desconozco el formato y el procedimiento que se utilizó para la adopción de esa acción y espero que esto sea esclarecido sin duda a la brevedad posible”.