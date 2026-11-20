El Concejo Municipal de Iquique rechazó la licitación para realizar un show de drones para el Año Nuevo.

Según consigna La Estrella de Iquique, la iniciativa fue rechazada por 6 votos contra 5.

El espectáculo contemplaba un gasto que asciende a $598 millones en recursos municipales y consideraba mil drones junto con láseres y un DJ en vivo.

El alcalde Mauricio Soria acusó que el rechazo es un “capricho político de la coalición que hoy gobierna al país” y apuntó a que la situación podría generar un efecto negativo en el turismo durante la fecha.

En entrevista con Radio Paulina, la autoridad dijo que “se cruzó una línea que nunca se había cruzado en la historia del municipio de Iquique. Es anteponer deseos personales por sobre los de la ciudad y esos deseos personales, obviamente que son políticos, es infringirle daño al alcalde. Pero no se entiende que infringirle daño al alcalde no es dañar al alcalde; a los que dañamos son a miles de personas, a miles de personas que estaban preparadas para ese día poder tener una fuente de trabajo“.

De todos modos, los concejales que rechazaron el evento argumentaron que la comuna tiene urgencias sociales y que hay sectores que requieren atención prioritaria.