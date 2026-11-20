“El próximo año esta ley va a entrar en vigencia”, aseguró la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, al ser consultada sobre los plazos para la implementación de la nueva Ley de Adopción. En conversación con CNN Chile Radio AM, la ministra explicó que el gobierno tiene un compromiso para que el tema quede resuelto en 2027, pero que la fecha exacta de entrada en vigencia dependerá de la publicación de los reglamentos.

La Ley N° 21.760, publicada el 16 de agosto de 2025, establece dos condiciones para su entrada en vigencia: deben transcurrir tres meses desde la publicación del reglamento y de todas las actualizaciones reglamentarias que exige la ley. Además, debe haber pasado un mes desde el cierre del período de acreditación de los organismos colaboradores.

Wulf defendió la decisión de retirar el reglamento de Contraloría. Explicó que, al revisar el texto, el ministerio identificó trámites que podían acortarse y obligaciones para las que faltaba fijar un plazo. “Nosotros hemos cumplido con todos los tiempos que están establecidos en la ley”, sostuvo. Este miércoles, a petición de cuatro parlamentarios, la Cámara de Diputadas y Diputados pidió a la ministra que informe las razones del retiro y el cronograma de implementación.

La ministra señaló que ya se reunió con la presidenta de la Corte Suprema para abordar los ajustes que deberá hacer el Poder Judicial, entre ellos la adaptación de sus sistemas informáticos. El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en tanto, ha comenzado a instalar unidades regionales que prepararán a las familias que buscan adoptar y asumirán tareas que antes se encargaban a terceros.

El rol de las familias de acogida

Wulf destacó que el plan Crecer en Familia busca sumar hogares que puedan cuidar temporalmente a niños pequeños. Uno de los objetivos, explicó, es “que los niños entre 0 y 3 años no se encuentren en residencias, que puedan tener un adulto significativo, que tengan apego”.

Para ilustrar esa espera, la ministra describió lo que ocurre cuando un recién nacido queda bajo una medida de protección en un hospital. Mientras el tribunal resuelve quién asumirá su cuidado, explicó Wulf, “tú incluso puedes tener a la familia de acogida disponible, pero se demoran los tribunales”. A su juicio, esas decisiones deben considerar lo que significa la espera a esa edad. “O sea, los primeros mil días (de un niño), no hay nada más importante, cada día cuenta”, dijo.

La nueva ley también regula los casos en que una familia de acogida quiere adoptar al niño que ha cuidado. Una vez que el tribunal lo declare adoptable, sus cuidadores podrán pedir que se los considere si el niño ha estado a su cargo durante al menos 18 meses seguidos. El artículo 32 exige evaluar la idoneidad de la familia y considerar el interés superior del niño y su derecho a ser oído.