Un sismo de mediana intensidad se percibió durante esta mañana en Los Vilos, en la Región de Coquimbo.
De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 11:16 horas de este viernes 20 de noviembre.
Su magnitud fue de 4.4 y tuvo una profundidad de 28.11 kilómetros.
Además, tuvo una latitud de -31.78, una longitud de -72.12 y se localizó a 59.39 kilómetros al oeste de Los Vilos.
Hora Local: 2026/11/20 11:16:16, mag: 4.4, Lat: -31.78, Lon: -72.12, Prof: 28.11, Loc : 59.39 km al O de Los Vilos
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 20, 2026
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