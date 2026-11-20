El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la compleja situación económica del país, ad portas de concluir el primer año bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

Una de las últimas cifras que evidenciaron la debilidad de la economía chilena dice relación con los resultados del tercer trimestre de este año.

El Banco Central informó que la economía chilena se contrajo un 1,1% durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con igual período del año anterior. Según las Cuentas Nacionales publicadas el pasado 18 de noviembre, el Producto Interno Bruto (PIB) también registró una caída desestacionalizada de 1,8% respecto del trimestre previo. El resultado estuvo marcado principalmente por el desplome de 14,7% en la actividad minera, mientras que la inversión en capital fijo retrocedió un 6,7%.

En este escenario, en conversación con Radio Infinita, Marcel aseguró sobre el panorama del país que “yo diría que el cuadro es bastante negativo, porque en algunas variables el tercer trimestre incluso fue peor que los anteriores. Particularmente en el caso de la inversión, de la formación bruta de capital fijo, tuvimos una caída prácticamente de 7%; es una caída muy grande”.

Y claro, lo que se está buscando —donde se está buscando, por así decirlo, los “brotes verdes”— es en las cifras mensuales: si agosto y septiembre fueron un poco mejores. Pero mirando el trimestre en su conjunto, porque eso es lo que produce las cuentas nacionales, no hay todavía algo muy sólido de lo cual afirmarse para ver una recuperación.

Esperemos que el cuarto trimestre sea mejor, pero vamos a cerrar un año bastante decepcionante del punto de vista de actividad, de inversión, también de consumo, y la inflación tampoco anda muy bien. Y para qué decir, ¿cierto?, el desempleo.