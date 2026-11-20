El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) ha tenido un costo fiscal estimado de US$ 1.511 millones entre el 5 de marzo y el 12 de noviembre, en medio del alza del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, si el Gobierno hubiese permitido la operación habitual del mecanismo, esa cifra habría llegado a cerca de US$ 3.478 millones. La diferencia, de unos US$ 1.967 millones, corresponde al ahorro fiscal que generó la decisión del Ejecutivo de permitir a fines de marzo un alza abrupta e inédita del precio mayorista de los combustibles.

Ese ahorro, sin embargo, tuvo un costo para la economía, ya que el alza de los precios impactó en la inflación. Así lo plantea el estudio “Costo fiscal del MEPCO y escenarios de corto plazo”, elaborado por Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP).

¿Cuánto habría costado el MEPCO si hubiese operado normalmente?

Según el informe, desde el 5 de marzo el MEPCO ha operado semana a semana, con distintos grados de traspaso tanto al alza como a la baja en los precios mayoristas.

En ese período, el componente variable promedio, que refleja el subsidio o impuesto que aplica el mecanismo sobre cada litro, alcanzó $93,2 por litro para la bencina de 93 octanos, $112,2 para la de 97 octanos y $130,4 para el diésel.

Aun así, los precios subieron con fuerza. Entre enero y mediados de noviembre, el precio promedio al consumidor final de la bencina de 93 octanos aumentó 13,8% respecto de igual período de 2025, el de la de 97 octanos un 14,4% y el del diésel un 31,5%.

El estudio construyó un escenario alternativo, en el que el MEPCO habría suavizado el precio mayorista cada tres semanas, como en su operación típica. En ese caso, el componente variable promedio habría llegado a $203,9 por litro en la bencina de 93 octanos, $237,5 en la de 97 octanos y $396,6 en el diésel, con precios más bajos para los consumidores, pero con un costo fiscal mucho mayor.

Ese costo, de unos US$ 3.478 millones, habría superado incluso lo observado en 2022, cuando el costo fiscal total del MEPCO fue de US$ 2.376 millones.

El informe recuerda que a fines de marzo el Ejecutivo justificó el alza abrupta de los precios precisamente por el alto costo fiscal, que según advirtió entonces podría alcanzar unos US$ 4.000 millones, en medio de un escenario fiscal estrecho.

Nuevo congelamiento de combustibles abre interrogantes sobre el costo fiscal

El análisis también aborda la decisión del Gobierno de fijar el precio mayorista de los combustibles entre el 19 de noviembre de 2026 y el 7 de abril de 2027, tomada en medio del paro de transportistas.

El precio quedó en $1.463,6 por litro para la bencina de 93 octanos, $1.522,8 para la de 97 octanos y $1.364,1 para el diésel, tras una rebaja de $38,7 por litro en las bencinas y de $141,9 en el diésel.

Según el informe, el Ejecutivo estimó en el informe financiero del proyecto un costo de $721.363 millones para 2026 y 2027, pero no explicitó los supuestos utilizados, como el tipo de cambio o el precio del petróleo.

Por ello, el estudio proyectó distintos escenarios y concluyó que el principal factor que explica el costo fiscal será el diésel, cuyo precio base se mantendría por sobre el precio mayorista fijado en todos los casos analizados.

Costo fiscal del congelamiento dependerá del dólar y del petróleo

Los resultados muestran una alta sensibilidad. Con un tipo de cambio de $990 y un precio del petróleo Brent de entre US$ 90 y US$ 110 por barril, el costo fiscal de la medida oscilaría entre US$ 378 millones y US$ 1.090 millones.

Con un dólar más bajo, en torno a $950, el rango iría de US$ 177 millones a US$ 839 millones.

El informe advierte que la medida implica riesgos fiscales, ya que su costo está sujeto a un alto nivel de incertidumbre. Así lo reconoce el propio proyecto de ley. “Las estimaciones de impacto fiscal asociadas al límite de alzas depende fuertemente de la proyección de precios de paridad de cada combustible, las que por su naturaleza están sujetas a incertidumbre”, señala el informe financiero citado en el estudio.