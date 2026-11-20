La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó un proyecto de acuerdo que solicita al Gobierno tomar medidas por las pérdidas en fondos de pensiones.

La situación surgió luego de que se diera a conocer que entre enero y septiembre de 2026 los Fondos E registraron una caída real acumulada de 10,39%.

A mediados de octubre, se informó que las inversiones de las AFP en derivados ligados a las tasas de interés de Estados Unidos registraron una valoración negativa por US$7.700 millones a septiembre, según cifras de la Superintendencia de Pensiones publicadas por Bloomberg.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Luis Cuello, Marcos Barraza, Ana María Gazmuri y Daniela Serrano y busca que el Ejecutivo pueda adoptar medidas, especialmente en el Fondo E, el más conservador del sistema.

De acuerdo a los parlamentarios, las pérdidas ocurrieron por inversiones riesgosas realizadas por las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), “a pesar de las advertencias del Banco Central y la Superintendencia de Pensiones, cuestionando la efectividad de la fiscalización y la posibilidad de ampliar las operaciones de las administradoras al ahorro voluntario para la vivienda”.

“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 N° 1, letra a), de la Constitución Política de la República, manifestar a S. E. el Presidente de la República, su profunda preocupación por las multimillonarias pérdidas en los Fondos de Pensiones de las y los trabajadores, generadas por la gestión temeraria, riesgosa y negligente de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pese a las alertas, oficios y actuaciones de las instituciones reguladoras y fiscalizadoras de la seguridad social”, indica el documento de acuerdo.