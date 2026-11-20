Este viernes, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, se refirió al rechazo en el Senado de la indicación impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast que busca prohibir el financiamiento público de tratamientos hormonales para menores de 18 años.

En diálogo con T13 En Vivo, Sánchez respaldó la decisión de la comisión investigadora del 2025 de no otorgar financiamiento al Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y sostuvo, a su juicio, que “el enfoque afirmativo ha demostrado en la evidencia internacional tener una trayectoria muy fuerte y muy correlacionada hacia los otros tratamientos“.

En esa línea, aseguró que las acciones tomadas fueron desde la prevención y “desde no avanzar en aquello que no tuviera la suficiente evidencia médica y científica”.

“Esto no significa que no existan las personas trans, esto no significa que no tengamos que ser empáticos con el dolor que tienen muchas familias, pero hay que darle aquello que realmente necesitan y que funcione y que tiene evidencia“, continuó.

Asimismo, el subsecretario defendió que “el foco tiene que ser descartar las comorbilidades, tiene que ser un acompañamiento, hay un proceso evolutivo en los niños que tienen que estarse explorando hasta la edad de los 18 años, cuando ya de ahí en adelante puede tomar alguna decisión”.

Al ser consultado por las críticas del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano contra la ministra de Salud, May Chomali, quienes emplazan a la autoridad para “terminar con esta mala práctica”, el subsecretario la respaldó.

Y aseguró: “No me cabe la menor duda de que los acuerdos que ha tomado con los parlamentarios los va a llevar adelante, porque ella tiene un enfoque de salud pública, ella cree en la evidencia”.

Sánchez afirmó que “por supuesto que no puede haber hormonización en menores de 18 años. Eso es un consenso. Esa es una definición de la evidencia. La evidencia internacional nos ha mostrado que es importante que las personas que tomen los procesos de transicionar de sexo lo hagan desde los 18 años“.

Argumentó que “tenemos que comprometernos como Estado a actuar en base a la evidencia y para eso hay que cambiar normas técnicas, hay que cambiar circulares, hay que trabajar en un monitoreo desde redes asistenciales para ver el funcionamiento de cada uno de los hospitales”.

Cuando se le preguntó por una eventual acusación constitucional contra Chomali, Sánchez respondió que “más allá de la amenaza, yo de verdad que siento que acá hay espacio de diálogo. El gobierno ha hecho todo lo posible en avanzar en esto, pero hacerlo en base a la evidencia. Eso es muy importante, porque de verdad que esto no es antojadizo“.