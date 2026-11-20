El Senado despachó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, tras aprobar casi la totalidad de sus partidas. La votación se concretó luego de los acuerdos que el Ejecutivo alcanzó con senadores del oficialismo y de la oposición en materias como pensiones, salud y educación.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el carácter transversal de los entendimientos. “Destaco los acuerdos en Salud y en Educación, bastante transversales. El acuerdo en Educación significó restituir el programa «Yo elijo mi PC», pero también elevar el aporte a la educación superior, entre otros cambios”.

El secretario de Estado aseguró que los compromisos no alteran la meta fiscal del Gobierno.

“Estamos muy tranquilos, además, en términos de que, respetando y conservando la consolidación fiscal que nos hemos propuesto, se pueden lograr objetivos con mucho diálogo y colaboración”, afirmó.

Presupuesto 2027 incorpora acuerdos en salud y educación

En Salud, el acuerdo contempla financiamiento para la Ley Ricarte Soto, medidas sobre la atención primaria y criterios de priorización para los pacientes en listas de espera, además de compromisos de trabajo para revisar el financiamiento y la gestión de estas prestaciones.

En Educación, el entendimiento con los parlamentarios de la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos, presidida por la senadora Yasna Provoste, considera la continuidad de las Becas Acceso TIC, conocidas como «Yo Elijo mi PC», y recursos para la educación superior, escolar y parvularia.

También incluye medidas de gestión y una agenda de trabajo para 2027 sobre financiamiento e infraestructura educativa.

Gobierno compromete US$ 160 millones para el sistema de pensiones

Para el sistema de pensiones, el Ejecutivo comprometió una asignación de hasta 2,2 millones de UTM, cerca de US$ 160 millones, al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

En Vivienda, en tanto, se acordó mantener los mecanismos de financiamiento para la construcción de viviendas sociales del programa DS49, mientras que en Trabajo se respaldaron recursos para los programas de capacitación, intermediación y reconversión laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), con un refuerzo específico para la formación en oficios.

Estos resultados se suman al acuerdo alcanzado con los gobernadores regionales y con parlamentarios del oficialismo y la oposición, que incorpora recursos para inversión y medidas para facilitar la ejecución de los presupuestos regionales desde enero.

Quiroz agradeció el apoyo de los distintos sectores y destacó los acuerdos alcanzados durante la tramitación.

“Agradezco, en particular, a todos los partidos de gobierno que han estado apoyando, pero también a muchos partidos de la oposición que cruzaron la calle, cruzaron al frente. También nosotros cruzamos y logramos acuerdos muy positivos”.

Desde Hacienda indicaron que seguirán dialogando con las distintas bancadas para avanzar en el despacho final del Presupuesto 2027.