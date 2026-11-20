La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura hizo un llamado a los beneficiarios de la pesca artesanal a utilizar el bono de combustibles.

El beneficio fue entregado entre marzo y septiembre de este año y considera un aporte de $100 mil para armadores artesanales que tienen inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal, que desarrollaron actividad durante 2025 y que registraron desembarques al menos durante un mes anterior al período por el cual se les entregó el beneficio.

Las autoridades recordaron que el primer cupón tuvo una vigencia de nueve meses y que cuando inicie el segundo proceso no será posible cobrar los saldos pendientes.

Hasta la fecha hay 3.276 personas que mantienen saldos pendientes de ejecución y deben utilizarlos antes del próximo lunes 30 de noviembre, ya que este no se acumula.

Desde la Subsecretaría señalaron que el programa contempla dos períodos de entrega. El cupón 1 fue entregado por seis meses, entre mayo y octubre; mientras que el cupón 2 extendió el beneficio hasta el 31 de diciembre.

El subsecretario Osvaldo Urrutia dijo: “Queremos hacer un llamado muy concreto a los beneficiarios de este programa para que no dejen pasar esta oportunidad. Actualmente, tenemos 3.276 personas que todavía mantienen cupones por cobrar y que deben ejecutar antes del 30 de noviembre”.

“Son recursos que están disponibles para apoyar directamente a la pequeña pesca artesanal y que pueden representar un alivio importante frente a los costos que implica salir a trabajar al mar”, agregó.

Las consultas sobre los montos pendientes se pueden realizar en el sitio web de Sernapesca.