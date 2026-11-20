La diputada Emilia Schneider (FA) respondió a los dichos del excandidato presidencial y exdiputado, Johannes Kaiser (PNL) quien se refirió a ella mientras hablaba sobre terapias hormonales.

El exabanderado libertario había hablado de “el señor Schneider” y posteriormente aseguró que “cuando usted es hombre o es mujer eso usted no lo puede cambiar por una mera declaración de voluntad”.

En diálogo con Radio Infinita, la parlamentaria aseguró que “a mí no me va ni me viene lo que diga el señor Kaiser. Soy una persona muy segura de mí misma, estoy en paz conmigo misma y, por lo mismo, yo no levanto la voz por mí, porque esto no se trata de si el exdiputado me hizo sentir mal”.

“Esto se trata de que, cuando un político, en una tribuna, emite este tipo de discursos discriminatorios o de odio, ya sea contra mí o contra cualquiera, ¿qué es lo que hace? Es legitimar la violencia en la base de la sociedad”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “yo levanto la voz por las personas a las que yo represento y que no pueden levantarla en estos espacios, como en esta radio, a quien yo agradezco mucho haberme invitado. Yo, como diputada, represento a esas familias, a esos niños, niñas y jóvenes, y digo: esto no corresponde, pero esto no se trata de mí”.

Finalmente, aseguró que “yo no me siento mal, yo no soy víctima del señor Kaiser. Quien es víctima del señor Kaiser es el país, que tiene que soportar que se corran los límites de lo aceptable a tal nivel que se termine justificando la violencia”.