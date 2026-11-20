La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este viernes el fallo del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y resolvió mantener la prisión preventiva para Jorge Constanzo, padre de la niña de dos años que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.

Cabe recordar que Constanzo fue formalizado por presunto homicidio por omisión y, desde mayo de este año, se mantenía en prisión preventiva en medio del avance de la investigación del caso.

Sin embargo, durante el jueves pasado, el tribunal decidió rebajar la máxima medida cautelar del imputado a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, debido a que concluyó que el hecho se trataría de un cuasidelito de homicidio y no de uno por omisión.

No obstante, la Corte terminó resolviendo mantener la prisión preventiva del acusado, quien continuará cumpliéndola en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca, ubicado en la Región de Valparaíso.

El fiscal de Género, Ezio Braghetto, valoró la determinación del tribunal de alzada: “Este fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones (…) determina que efectivamente, al menos en esta etapa, estamos frente a una figura de un delito de homicidio a través de la comisión por omisión con dolo eventual, que es exactamente lo que ha sostenido la Fiscalía hasta ahora, y a diferencia de lo que sostuvo la defensa el día de ayer”, señaló.

“Finalmente, al considerar que estamos frente a un delito de homicidio, la necesidad de cautela obviamente es proporcionalmente mayor, y en ese sentido también ha resuelto revocar la resolución que otorgaba la libertad al imputado, manteniendo sólo medidas cautelares de menor intensidad, y finalmente determina que el imputado debe permanecer en prisión preventiva como ha sido hasta ahora, por ser este un peligro para la seguridad de la sociedad”, añadió.