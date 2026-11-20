La ministra de Salud, May Chomali, se refirió este viernes a la advertencia del Partido Nacional Libertario (PNL) de que presentarían una acusación constitucional luego de que se rechazara la indicación que buscaba impedir el financiamiento público de tratamientos hormonales en menores de edad, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027 en el Senado.

Cabe recordar que el presidente del PNL, Johannes Kaiser, respaldó la advertencia realizada por los parlamentarios de la colectividad, en conversación con T13 Radio.

“Si la ministra insiste en financiar con recursos públicos lo que son procedimientos experimentales en menores de edad, pues son menores de edad, entonces vamos a hacer valer las responsabilidades que corresponden“, remarcó.

En esa línea, señaló que si se presentara un libelo contra la titular de Salud, este estaría basado en que “la obligación de la ministra es velar por la salud de los chilenos. Teniendo entonces todos estos datos, estando la información disponible respecto de lo que hacen estas terapias, que se sigan financiando por parte del ministerio, evidentemente es una cuestión que lesiona la salud de los jóvenes”.

Además, explicó que cuando se sometió a votación la indicación en el Senado, “el senador más cercano a la ministra (Matías Walker) vota en contra y hace que se caiga la indicación (…) si el Gobierno no me puede garantizar aprobar, yo tampoco le puedo garantizar los votos del PNL, entonces, ¿para qué estamos llegando a acuerdo?”.

Chomali descarta que haya habido un acuerdo con el PNL

Chomali descartó esta jornada que haya existido un compromiso con el Partido Nacional Libertario respecto a la indicación que tenía como objetivo poner fin al financiamiento público de tratamientos hormonales en menores de 18 años.

“Se han dicho cosas que, desde mi punto de vista, no son ciertas. Nosotros no hemos hecho compromiso con el Partido Libertario; por lo tanto, no entiendo de dónde sale esta acusación constitucional“, sostuvo.

La secretaria de Estado precisó: “Nosotros lo que hicimos fue una indicación y esa indicación no se votó en el Parlamento, y vuelvo a insistir, nosotros no podemos hacer un compromiso que va a votación, o sea, eso es… ¿Cómo podemos comprometer algo que se va a poner a votación? Imposible”.

Al ser consultada por la acusación constitucional, Chomali manifestó estar “muy tranquila” con su gestión. “Estoy muy tranquila con cómo hemos hecho el trabajo desde que llegamos en esta temática, siempre muy coordinadamente con Presidencia y con nuestros equipos técnicos. No veo dónde se pueda decir que hay faltas a la Constitución, no lo veo”, aseguró.

Respecto a la reunión que tuvo con parlamentarios del Partido Republicano, indicó que en ella se discutió “la orientación, o sea, lo que se había solicitado que no fue aprobado en el Congreso, y estuvimos viendo de cómo íbamos a abordar este problema a través de la vía administrativa”.

“Y el acuerdo que hicimos es que nos vamos a reunir para revisar esa temática, hacerlo a puertas cerradas y llegar al mejor acuerdo, y no a través de los medios de comunicación”, añadió.

Por último, recalcó que “el acuerdo que nosotros hicimos es que vamos a seguir en la misma senda con la cual veníamos trabajando, y ellos estuvieron de acuerdo con eso, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a revisar la situación, tanto del programa como la facultad que tienen en este momento de indicar los medicamentos a los profesionales de la salud”.