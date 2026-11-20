Atlantic Records y Rockstar Games estrenaron Grand Theft Auto VI: The Album, la banda sonora oficial que acompaña a la nueva entrega de la franquicia de videojuegos: Grand Theft Auto VI.

A través de esta producción, la saga de Grand Theft Auto refuerza su histórica tradición de curar música original y definir tendencias culturales a través de sus emblemáticas estaciones de radio y su ambientación sonora dinámica.

El disco consta de 34 canciones originales diseñadas para capturar la atmósfera de Vice City y el estado de Leonida. El álbum atraviesa múltiples géneros musicales y reúne a algunas de las figuras más influyentes de la industria en el mundo.

Entre los nombres destacados que forman parte del álbum figuran Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, Travis Scott, Fuerza Regida y Cardi B, entre otros.

El trabajo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de streaming y puedes acceder ingresando al link

En paralelo al estreno digital, la banda sonora contará con lanzamientos en formato físico en vinilo y CD, incluyendo tres ediciones exclusivas de Atlantic Records, que se trata de un vinilo de edición limitada relleno de líquido, un vinilo salpicado y un CD en formato jewel case con arte inspirado en la estética del juego.

Además, cuenta con variantes coleccionables para tiendas como Amazon, Walmart, Target, Best Buy, Urban Outfitters y disquerías independientes.

El concierto en Miami

Para celebrar el lanzamiento, se realizará el evento en vivo Grand Theft Auto VI: The Festival este sábado 21 de noviembre en el recinto Mana Wynwood de Miami y que contará con la participación de: