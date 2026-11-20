El Festival de Burocracia Creativa (Creative Bureaucracy Festival, CBF), un encuentro internacional dedicado a la innovación en el sector público, lanzará el martes 1 de diciembre su capítulo latinoamericano en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago.

El urbanista británico Charles Landry, creador del concepto de burocracia creativa y cofundador del festival, abrirá la actividad. Conversará con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, y con la exsubsecretaria de Ciencia Carolina Torrealba, actual vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello.

La moderación estará a cargo de la conductora de CNN Chile Paloma Ávila. Organiza el estudio de diseño estratégico Public Design UNIT, en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y con el GAM como sede.

El lanzamiento se realizará entre las 10:30 y las 13:30 horas en la Sala A1 del GAM, con cupos presenciales limitados según la organización. La conversación comenzará a las 11:00 horas y tendrá transmisión gratuita en línea, previa inscripción en Eventbrite, con interpretación simultánea al inglés, al portugués y a lengua de señas.

El festival busca conectar al Estado con otros sectores

“Una burocracia creativa es una que nos protege sin paralizarnos y que renueva la confianza a través de la capacidad, la imaginación y el cuidado”, afirmó Landry en el comunicado de la organización.

Según sus organizadores, la iniciativa busca conectar a gobiernos, instituciones públicas, academia, empresas, cultura y sociedad civil, con una primera edición regional prevista para 2027.

“La creatividad en el sector público no consiste en eliminar reglas, sino en preguntarnos qué hacen posible y cómo podemos rediseñarlas”, sostuvo Nicolás Rebolledo, cofundador de Public Design UNIT y director del festival.

Siete autoridades locales integran el comité asesor

De acuerdo con los organizadores, el 11 de noviembre se constituyó un Comité Asesor de Alcaldes y Gobernadores para vincular la agenda del encuentro con las necesidades de los territorios.

Lo integran los alcaldes de Lo Barnechea, Felipe Alessandri; de Maipú, Tomás Vodanovic; de Antofagasta, Sacha Razmilic; de Renca, Claudio Castro, y de Huechuraba, Maximiliano Luksic; la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. También participará en el lanzamiento el Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda.

El festival fue fundado en 2018 por Landry y Sebastian Turner, y lo organiza la Falling Walls Foundation. Más de 2.000 personas de más de 50 países asisten cada año a su versión de Berlín.