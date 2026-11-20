La visita que Bill Gates realizó a comienzos de noviembre a la mina subterránea de Chuquicamata, de Codelco, se convirtió en un nuevo flanco en el debate sobre la eventual apertura de la estatal al capital privado.

Aunque no existen antecedentes de que el empresario haya negociado alguna inversión, diputados de oposición pidieron explicaciones a la cuprífera por las condiciones en que se realizó el recorrido.

Según consignó Bloomberg, el cofundador de Microsoft visitó la operación en el marco de un viaje de vacaciones por el norte del país, que incluyó San Pedro de Atacama. El recorrido se realizó de forma privada, sin presencia de prensa, y fue el propio Gates quien pidió conocer la mina, una de las operaciones más emblemáticas de la minería chilena.

Vínculos de Bill Gates con empresas de exploración minera generan interrogantes

Las sospechas apuntan a sus vínculos con el sector. Gates es uno de los inversionistas de Breakthrough Energy Ventures, fondo que a su vez respalda a KoBold Metals, una empresa que utiliza inteligencia artificial para explorar yacimientos de cobre, litio y níquel.

Los diputados José Antonio Rivas (PS) y Valentina Cáceres (FA), integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara, enviaron oficios a cuatro organismos.

A Codelco le pidieron informar quién gestionó y autorizó la visita, qué ejecutivos participaron, si se firmaron acuerdos de confidencialidad, si se abordaron oportunidades de inversión o cooperación y si hubo contactos con KoBold u otras entidades vinculadas al empresario.

Los parlamentarios también oficiaron al Ministerio de Hacienda, para que aclare si existe una propuesta formal para incorporar capital privado a la estatal y qué divisiones involucraría, al Ministerio de Minería y a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

“Las irregularidades no pueden convertirse en una excusa para debilitar el patrimonio de Chile”, sostuvo Rivas.

Codelco enfrenta cuestionamientos por producción y situación financiera

La polémica se enmarca en un escenario delicado para la compañía. Codelco informó la semana pasada que su producción de 2024 y 2025 fue inflada artificialmente en 42.100 toneladas, en medio de una caída de su producción, una deuda récord y retrasos en sus proyectos.

A ello se suma un deterioro de la economía, que se contrajo 1,1% en el tercer trimestre, en parte por la menor producción minera.

En ese contexto, el Gobierno ha dado señales sobre un mayor rol de los privados. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dejó abierta la posibilidad de que inversionistas privados tomen eventualmente una participación minoritaria en Codelco, aunque aclaró que no es el momento.

Días después, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, planteó que se evalúan cambios legales para permitir que empresas privadas participen en la explotación de algunos yacimientos de la estatal o se asocien en infraestructura y plantas de procesamiento.

Para el Partido Socialista, los sindicatos y parlamentarios de oposición, estas señales buscan preparar el terreno para la venta de activos o una mayor participación privada en la empresa, una acusación que el Gobierno y la administración de Codelco rechazan.

El presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, ha descartado en reiteradas ocasiones una privatización, aunque ha planteado que las alianzas con privados son necesarias para desarrollar los recursos de la compañía y recuperar su producción, dadas sus restricciones financieras.