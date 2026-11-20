La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abordó la polémica que atraviesa su ministerio tras la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi, en una actividad en la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía.

La secretaria de Estado defendió su gestión y los cambios implementados en su cartera desde su llegada el 11 de marzo.

“Estamos viviendo en un momento transformador en el mundo, un momento de cambio donde, si nosotros seguimos el statu quo, no vamos a poder dar las oportunidades a todos los chilenos a competir en las grandes ligas”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que “el mensaje para todos los chilenos es que acá hay un ministerio con un gran equipo, trabajando muy fuerte para lograr cosas para todos los chilenos. Y sí, en momentos de disrupción, a veces hay un poco de inconfortabilidad, un poco de cambio”.

Así las cosas, señaló que “si fuese todo calmadito, es ahí donde uno se preocupa“.

Al ser consultada por las diferencias internas que habrían tensionado su relación con Rossi, Lincolao descartó que las hubiera.

“Para nada (…) Tenemos un equipo excelente en el ministerio, afiatado, un equipo feliz, optimista“, aseguró.

Además, reiteró que el presidente José Antonio Kast le dio un “absoluto respaldo” a su gestión en la cartera.