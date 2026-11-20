La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantiene el arresto domiciliario nocturno a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

De acuerdo con La Tercera el fiscal de Los Lagos Andreas Kusch Frez (desde vía telemática) y el abogado querellante Carlos Quezada, representante de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), alegaron para desestimar el arresto domiciliario total de Vivanco.

En tanto, la representación de Vivanco estuvo a cargo de la defensora penal pública Patricia Alvarado.

Tras escuchar los alegatos de las partes, los ministros Juan Cristóbal Mera, Paula Rodríguez y Matías de la Noi rechazaron la apelación. Por lo que la resolución del tribunal responde a una desestimación por el 7.° Juzgado de Garantía y ratifica el arresto domiciliario total que Vivanco mantenía hasta la fecha.

La situación judicial de Vivanco

La exjueza, Ángela Vivanco, fue formalizada en enero de este año como autora de los delitos consumados de cohecho y lavado de activos, ilícitos que habría cometido en el ejercicio de sus funciones en el marco del denominado Caso Muñeca Bielorrusa.

Tras su formalización, la exmagistrada permaneció cuatro meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, hasta que el pasado 12 de junio accedió a un arresto domiciliario total.

Lo anterior ocurre tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que respaldó la postura de la Defensoría Penal Pública al considerar que los “diversos problemas de salud” de la imputada, de 63 años, hacían desaconsejable sostener la medida privativa de libertad.

Posteriormente, el 12 de noviembre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago modificó la cautelar y la sustituyó por arresto domiciliario nocturno.