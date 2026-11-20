Una fiscalización sorpresa de la Contraloría General de la República (CGR) en el Servicio de Urgencia del Hospital de Ovalle detectó esperas de hasta 14 horas para recibir atención médica, problemas de coordinación asistencial y diversas deficiencias de infraestructura y seguridad en el recinto.

La inspección se realizó la noche del 13 de noviembre y fue encabezada por el contralor regional, Juan Pablo Leone, junto a un equipo de fiscalizadores. Entre los casos constatados estaba el de una adulta mayor que llevaba aproximadamente 14 horas esperando y el de un lactante de cinco meses que acumulaba 11 horas.

También se identificaron pacientes pediátricos que llevaban cinco horas aguardando una evaluación médica y otro que esperaba cerca de cuatro horas por los resultados de sus exámenes.

En cuanto a la coordinación asistencial, la Contraloría detectó una “inadecuada coordinación entre el Servicio de Urgencia y los médicos especialistas y residentes” del establecimiento, lo que contribuye a prolongar las esperas por atención y exámenes. Asimismo, advirtió que los traslados hacia las unidades de hospitalización pueden extenderse por “más de un turno (más de 12 horas)”, afectando la continuidad de la atención y la disponibilidad de espacios para otros pacientes.

Las observaciones también alcanzaron las condiciones de infraestructura y seguridad. Durante la visita se encontraron “enchufes sujetos con cinta adhesiva”, un flujómetro de oxígeno suelto, pisos con riesgo de caída y “extintores con mantenciones vencidas”.

A estos problemas se sumaron colchones y asientos deteriorados, sillas sin adecuada fijación, ausencia de planchas en el cielo de la sala de espera y aire acondicionado inoperativo en sectores con equipos que requieren ventilación adecuada.

“Estas deficiencias resultan especialmente preocupantes en un hospital que comenzó a funcionar en 2020. Su conservación exige mantenimiento preventivo, supervisión constante y correcciones oportunas, que eviten que el deterioro comprometa la seguridad y dignidad de la atención”, agregó Contraloría.

Esta es la segunda inspección nocturna sorpresiva realizada por la Contraloría Regional de Coquimbo en un servicio de urgencia de la zona, luego de una fiscalización en el Hospital de Coquimbo.